Kösedağ: 'Ay yıldızlı bayrağımız şehitlerin emanetidir'

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Nusaybin sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıyı kınayarak, bayrağın şehitlerin emaneti olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:11
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:11
Kösedağ'tan Türk bayrağına yönelik saldırıya sert tepki

Nusaybin sınır hattında gerçekleşen saldırıya kınama

"Milletimizin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin en kutsal sembolü olan ay yıldızlı bayrağımız, tarih boyunca bu topraklar uğruna can veren şehitlerimizin emanetidir" diyen Kösedağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kutsal emanete yönelik gerçekleştirilen her türlü saldırı, yalnızca bir sembole değil, milletimizin ortak değerlerine, tarihine ve onuruna yapılmış açık bir provokasyondur."

"Son günlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin ay yıldızlı bayrağına yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, bu eylemi gerçekleştirenleri ve buna zemin hazırlayan anlayışı şiddetle lanetliyoruz. Bayrağımıza uzanan her el, karşısında milletimizin sarsılmaz iradesini bulacaktır."

"Basın mensupları olarak bizler, demokrasinin, milli değerlerin ve toplumsal barışın savunucuyuz. Hiçbir düşünce, hiçbir gerekçe ortak değerlerimizi hedef almayı, kutsallarımıza saldırmayı meşru kılamaz. Bu tür eylemler, toplumu ayrıştırmayı amaçlayan karanlık girişimlerdir ve asla amacına ulaşamayacaktır."

"Yetkili kurumları bu menfur saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek, hukuk önünde gereken cezayı almaları konusunda göreve davet ediyoruz. Aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini sağduyu, birlik ve milli değerlere sahip çıkma konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Unutulmamalıdır ki ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalandıkça bu milletin iradesi de dimdik ayakta kalacaktır."

