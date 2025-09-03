DOLAR
KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

KOSGEB’in 2024-2025 verilerine göre genç girişimcilerin iş kurma başvuruları %34 artarken iş geliştirme destekleriyle 853 milyon TL'yi aşkın ödeme yapıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:20
KOSGEB destekleriyle genç girişimci talebi rekor kırdı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilere yönelik sunduğu desteklerle Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında genç ve yenilikçi girişimcilerin KOSGEB’e olan ilgisi katlanarak arttı. Son veriler, iş kurma desteği başvurularında rekor bir artışa işaret ederek yeni işletmelerin ve istihdamın hızla yükselmesine imkan veriyor.

İş Kurma Desteği Başvurularında Yüzde 34'lük Dev Artış

İş Kurma Desteği, son bir yılda büyük bir ivme kazandı. 2024 ve 2025 yılları arasında toplam 27 bin 364 başvuru alan KOSGEB, bu alandaki artışın somut bir göstergesi oldu. Geçtiğimiz yıl 0 bin 200 işletmeye 205 milyon TL destek sağlanırken, 2025 yılında bu rakam 13 bin 200 işletmeye 265 milyon TL olarak gerçekleşti.

İş Geliştirme Desteği 850 Milyon Lirayı Aştı

KOSGEB, sadece iş kurma aşamasındaki girişimcilere değil, mevcut işletmelerini büyütmek ve geliştirmek isteyenlere de önemli destekler sunuyor. 2024 ve 2025 yıllarında toplam 14 bin 744 iş geliştirme başvurusu alındı. Bu başvurulardan 2 bin 758 işletme desteklenmeye hak kazandı ve bugüne kadar 992 işletmeye 853 milyon TL'nin üzerinde ödeme yapıldı.

Desteklerden faydalanan işletmelerin teknoloji düzeyleri incelendiğinde dikkat çekici bir dağılım görüldü. Düşük teknoloji grubunda 898 işletme, orta-düşükte 634 işletme, orta-yüksekte 693 işletme ve yüksek teknoloji grubunda 533 işletme yer alıyor.

