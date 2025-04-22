KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

KOSGEB'den Yeni Destek Programı: İstihdamı Koruma Destek Programı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik yeni bir destek programını duyurdu. Bu uygulama, ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol oynayan imalat sanayisinde iş gücünün korunmasına yönelik atılan önemli bir adımdır. İstihdamı Koruma Destek Programı adı verilen bu program, belirli sektörlerdeki işletmelerin istihdam seviyelerini korumaya yönelik doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

Destek Programının Amacı Nedir?

İmalat sanayinin emek yoğun alt sektörlerinde mevcut iş gücünü korumak amacıyla başlatılan program, ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen kesimlerden biri olan çalışanların istihdamını güvence altına almayı ve işletmelerin sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor.

Başvuru Koşulları

İstihdamı Koruma Destek Programı'ndan faydalanmak isteyen işletmeler için belirli başvuru koşulları bulunmaktadır. İşte o koşullar:

Güncel İşletme Beyanı: İşletmenin KOSGEB sistemine kayıtlı İşletme Beyanı'nın güncel olması gerekmektedir. Uygun Sektörde Faaliyet Gösterme: KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvuru yapabilir, ancak bu program özel sektör sınırlamasına sahiptir. Belirli NACE Kodlarına Sahip Olma: İşletmenin ana veya yan faaliyet NACE Kodu'nun 'Kısım C – İmalat' başlığı altında bulunan şu spesifik sektörlerden biri olması gerekmektedir: 13- Tekstil Ürünlerinin İmalatı

14- Giyim Eşyalarının İmalatı

15- Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı

31- Mobilya İmalatı

32.99.02- Düğme ve Fermuar İmalatı Sektör Tespiti: İşletmenin uygun sektörde faaliyet gösterip göstermediği, 31 Aralık 2024 tarihindeki idari kayıtlara dayanarak belirlenmektedir. Tek Seferlik Faydalanma: Her işletme, bu destek programından yalnızca bir defa yararlanma hakkına sahiptir.

Destekten Kimler Faydalanacak?

İşletmelerin destek alabilmesi için, 2024 yılının son üç ayına (Ekim, Kasım, Aralık) ait ortalama prim gün sayısını, 2025 yılı boyunca koruma zorunluluğu bulunmaktadır. Eğer işletme, 2024'ün son çeyreğindeki istihdam seviyesini 2025’de de sürdürürse, bu destekten yararlanma hakkı kazanacaktır. Destekler, geri ödemesiz şekilde verilecektir.

KOSGEB Destek Tutarı

Program kapsamında sunulacak olan nakit destek miktarı, işletmenin koruduğu prim gün sayısına göre belirlenmektedir. İşte belirlenen destek tutarları:

30 Prim Gün Destek Tutarı: 2.500 TL

Belirlenen destek tutarı, işletmenin 2025 yılı boyunca koruduğu ortalama prim gün sayısına bağlı olarak toplam destek miktarını belirleyecektir. İstihdamı Koruma Destek Programı'nın toplam süresi 12 ay olarak açıklanmış ve destek ödemesi yapılacak işletmenin KOSGEB'e vadesi geçmiş herhangi bir borcunun olmaması gerekliliği de dile getirilmiştir.