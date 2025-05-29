KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

KOSGEB'den KOBİ'lere Büyük Destek!

Ülkemizin ekonomik büyümesinde önemli rol oynayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)'in kalıcılığını sağlamak için KOSGEB yeni bir destek programı duyurdu. KOBİ’lerin üretimden pazarlamaya, insan kaynağından teknolojiye kadar olan alanlarda kapasitelerini artırmayı hedefleyen 'KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı''nda ikinci başvuru dönemi başladı.

20 Milyon TL Destek ve Faiz İmkanı

KOSGEB, KOBİ'lere sağladığı destekle 20 milyon liraya kadar finansman imkanı sunmaktadır. Ayrıca, işletmeler için 36 ay vadeli kredi seçenekleri ile 20 puanlık faiz desteği de verilecektir. Bu program, Türk ekonomisinin belkemiği olan KOBİ'lerin karşılaştığı zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Destek Programının Kapsamı

KOSGEB, işletmelerin büyüme yolculuğunda kritik öneme sahip kalemleri destekleme kararı aldı. Destek programı çerçevesinde KOBİ'ler aşağıdaki alanlarda destek alabilecektir:

Makine-Teçhizat ve Kalıp Giderleri : Üretim hatlarını modernize etmek ve kapasite artırmak için gerekli olan yatırımlar.

: Üretim hatlarını modernize etmek ve kapasite artırmak için gerekli olan yatırımlar. Yazılım Giderleri : Dijital dönüşüm ve verimlilik artırıcı yazılım harcamaları.

: Dijital dönüşüm ve verimlilik artırıcı yazılım harcamaları. Personel Giderleri : Yeni istihdam edilecek nitelikli personelin maliyetlerine destek.

: Yeni istihdam edilecek nitelikli personelin maliyetlerine destek. Hizmet Alımı Giderleri : Eğitim, danışmanlık gibi uzmanlık gerektiren hizmetlerin finansmanı.

: Eğitim, danışmanlık gibi uzmanlık gerektiren hizmetlerin finansmanı. İşletme Sermayesi: Günlük operasyonel ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan destek.

KOSGEB Destek Programından Kimler Yararlanabilir?

Programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunacak işletmeler aşağıdaki şartları taşımalıdır:

KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif durumda olmak.

Güncel bir KOBİ beyannamesine sahip olmak.

Hızlı büyüyen işletme statüsünde bulunmak (istisnalar mevcut).

İşletme sınıfının 'küçük işletme' veya 'orta büyüklükte işletme' olması.

Şirket türünün limitet ya da anonim şirket olması.

Özellikle imalat, telekomünikasyon, bilişim, ve Ar-Ge faaliyetleri yürüten işletmelerin başvuruları, KOSGEB tarafından öncelikli olarak değerlendirilecektir.