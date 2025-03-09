Kosova Başbakanı Kurti, Sırbistan'ı Seçime Müdahale İle Suçladı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, 9 Şubat'ta gerçekleştirilen genel seçimlere Sırbistan'ın doğrudan müdahale ettiğini iddia etti.

Kurti, düzenlediği basın toplantısında, Sırbistan'ın seçim sonuçlarını etkileme amacıyla Kosova'daki Sırplar ve diğer topluluk milletvekillerini hedef aldığını belirtti. Bu müdahalenin, Kosova'nın demokrasisi ve egemenliğine zarar verdiğini vurguladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in tüm Sırp aktörleri Kosova seçimlerine müdahil olmaya teşvik ettiğini ifade eden Kurti, "Bu müdahale, Sırp ve Sırp olmayan topluluk milletvekillerinin seçilmesini etkileyerek, onların, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, hükümeti, istihbaratı ve organize suç ağlarının tam kontrolü altında olmalarına neden olmuştur" dedi.

Kurti, Sırbistan'ın devlet mekanizmasının, Kosova'daki siyasi rakiplerini tehdit ve baskı altında tutmak için olağanüstü çaba harcadığını da kaydetti. Tehditler yüzünden bazı Sırp siyasi partilerinin temsilcilerinin seçim yarışından çekilmek zorunda kaldığını belirten Kurti, kurumlarının bu konudaki kanıtlara sahip olduğunu, ancak Sırp vatandaşların gizliliği ve güvenliği nedeniyle bu bilgilerin açıklanmasının uygun olmadığını ifade etti.

Öte yandan, Kurti, Sırp seçmenlerin yaklaşık %20'sinin Sırp Listesi dışında başka partilere oy verdiğini ve 9 Şubat seçimlerinin, Kosova'da Sırplar arasında siyasi çoğulculuğun gelişmekte olduğuna işaret ettiğini vurguladı.

Bu seçimler, Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonu tarafından 100'den fazla görevlisiyle takip edilirken, misyon Sırbistan'ın seçimlere müdahale ettiğini de bildirmiştir.