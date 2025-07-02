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Kosova Başbakanı Kurti, Türkiye Büyükelçisi Angılı ile Ekonomik İşbirliğini Görüştü

Kosova Başbakanı Kurti, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Angılı ile yapılan toplantıda iki ülke arasındaki işbirliği konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 19:47
Kosova Başbakanı Kurti, Türkiye Büyükelçisi Angılı ile Ekonomik İşbirliğini Görüştü

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile çalışma yemeği gerçekleştirdi. Kosova Başbakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, bu önemli görüşmede Kosova’daki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, ekonomik ve ticari işbirliği konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Başbakan Kurti, Türkiye’ye sürekli destek sağladıkları için özellikle savunma ve güvenlik alanlarındaki katkıları nedeniyle duyduğu minnettarlığı ifade etti. Bu yemeğe, Kosova Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati da katıldı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı (sağda) ile...

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı (sağda) ile görüştü.

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