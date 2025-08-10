Kosova'da 75. Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı Yapıldı

Kosova'da Geleneksel Atletizm Şöleni

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 75'inci Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı coşkuyla gerçekleştirildi. Bridge Divers atlayış kulübü ve Yakova Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, yüzlerce izleyiciye unutulmaz bir görsel şölen sundu.

Tarihi Köprüdeki Heyecan

18. yüzyılda inşa edilen ve Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkılan tarihi köprü, sonrasında yapılan onarımlar ile yeniden hayata döndürüldü. Bu köprünün üzerinde düzenlenen atlama yarışlarında, Kosovalı sporcular 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin serin sularına atlayarak izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Dereceler ve Kazananlar

Bu yılki yarışmada başarılı olan sporcular, heyecan dolu atlayışları ile dikkat çekti. Florid Gashi birinci, Shkelzen Goçi ikinci ve Vedat Krasniqi üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

Yarışmanın Geçmişi ve Gelecek Hedefleri

Şivan Köprüsü'nden atlama geleneği, 1954 yılından 1999 yılına kadar kesintisiz sürerken, son yıllarda tekrar canlandırılmaya başlandı. 2014 yılı itibarıyla yeniden düzenlenmeye başlayan bu etkinliğin, uluslararası düzeye taşınarak Kosova'nın turizmine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 75'inci Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 75'inci Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi.