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Kosova'da Banjska Saldırısı Davası Başladı

Kosova'nın kuzeyindeki Banjska saldırısında yargı süreci başlarken, 4 kişinin ölümüne yol açan olayların detayları gün yüzüne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:40
Kosova'da Banjska Saldırısı Davası Başladı

Kosova'da Banjska Saldırısı Davası

Kosova'nın kuzeyindeki Banjska köyünde geçen yıl yaşanan ve 4 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili mahkeme süreçleri başladı. 24 Eylül 2023'te meydana gelen olayların ardından, Priştine Temel Mahkemesi'nde sanıklar için yargılama süreci başladı.

Sanıklar Hakkında Bilgiler

Olayla ilgili olarak tutuklu yargılanan Vladimir Tolic, Blagoje Spasojevic ve Dusan Maksimovic duruşmada geniş güvenlik önlemleri altında bulunarak mahkeme salonuna getirildi. Duruşmaya, tarafların avukatları, mağdur tarafı temsilen Kosova polisi memurları ve sanıkların yakınları da katıldı.

Duruşmanın Ertelenmesi

Mahkeme hakimi Arben Hoti, tutuksuz yargılanan 42 sanıkla ilgili olarak sürecin gıyabında devam edip etmemesine ilişkin kararın Anayasa Mahkemesi tarafından verilmesini talep etti. Sanık avukatlarının isteği üzerine de duruşma, iddianamenin daha detaylı incelenebilmesi için 9 Ekim'e ertelendi.

Olayın Ardındaki Gerginlik

Geçen yıl Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginlik, 24 Eylül 2023 sabahı çoğunluğu Sırplardan oluşan bir grubun yolu kapatmasının ardından, bir polisin ölümüne neden olan ateş açılmasıyla doruğa ulaşmıştı. Kosova Başbakanı Albin Kurti bu saldırıyı "profesyonel terörist ve suç yapılanması" olarak tanımladı ve Sırbistan'ı olaylardan sorumlu tutarak sert eleştirilerde bulundu.

Uluslararası Tepkiler ve Adli Süreçler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ölen polis ve saldırganların Kosovalı Sırplar tarafından gerçekleştirilen bir eylem olduğunu teyit etti. Olayları üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Interpol ise Aralık 2023'te Radoicic ve diğer saldırganlar için kırmızı bülten çıkardı.

Kosova Özel Savcılığı, 11 Eylül'de gerçekleştirilen saldırıyla ilgili anayasal düzeni ihlal, terör faaliyetleri, terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçlarından 45 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığını bildirdi.

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl düzenlenen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Banjska saldırısıyla...

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl düzenlenen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Banjska saldırısıyla ilgili sanıkların yargılanmasına başlandı. Başkent Priştine'deki Temel Mahkeme'de görülmeye başlanan davada, tutuklu yargılanan Kosovalı Sırplar Vladimir Tolic, Blagoje Spasojevic ve Dusan Maksimovic geniş güvenlik önlemleri altında mahkeme salonuna getirildi.

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl düzenlenen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Banjska saldırısıyla...

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl düzenlenen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Banjska saldırısıyla ilgili sanıkların yargılanmasına başlandı. Başkent Priştine'deki Temel Mahkeme'de görülmeye başlanan davada, tutuklu yargılanan Kosovalı Sırplar Vladimir Tolic, Blagoje Spasojevic ve Dusan Maksimovic geniş güvenlik önlemleri altında mahkeme salonuna getirildi.

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl düzenlenen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Banjska saldırısıyla...

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl düzenlenen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Banjska saldırısıyla ilgili sanıkların yargılanmasına başlandı. Başkent Priştine'deki Temel Mahkeme'de görülmeye başlanan davada, tutuklu yargılanan Kosovalı Sırplar Vladimir Tolic, Blagoje Spasojevic ve Dusan Maksimovic geniş güvenlik önlemleri altında mahkeme salonuna getirildi.

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl düzenlenen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Banjska saldırısıyla...

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl düzenlenen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Banjska saldırısıyla ilgili sanıkların yargılanmasına başlandı. Başkent Priştine'deki Temel Mahkeme'de görülmeye başlanan davada, tutuklu yargılanan Kosovalı Sırplar Vladimir Tolic, Blagoje Spasojevic ve Dusan Maksimovic geniş güvenlik önlemleri altında mahkeme salonuna getirildi.

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl düzenlenen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Banjska saldırısıyla...

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl düzenlenen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Banjska saldırısıyla ilgili sanıkların yargılanmasına başlandı. Başkent Priştine'deki Temel Mahkeme'de görülmeye başlanan davada, tutuklu yargılanan Kosovalı Sırplar Vladimir Tolic, Blagoje Spasojevic ve Dusan Maksimovic geniş güvenlik önlemleri altında mahkeme salonuna getirildi.

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