Kosova'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Priştine'de İsrail'in Gazze saldırılarına karşı yüzlerce kişinin katıldığı gösteride Filistin'e destek mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 22:03
Kosova'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Kosova'da Filistin'e Destek Gösterisi

Kosova'nın başkenti Priştine'de, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve işgalinin kalıcı hale getirilmesine yönelik yoğun bir protesto düzenlendi. Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen bu gösteri, herkese açık bir etkinlik olarak gerçekleşti ve çok sayıda kişi katıldı.

Rahibe Teresa Meydanı'nda toplanan yüzlerce Kosovalı, Filistin bayrakları taşıyarak "Filistin'e özgürlük" ve "Gazze'ye özgürlük" gibi sloganlar attı. Kalabalık, "Biz insanlığın yanındayız, soykırımı durdurun", "Size öldürmek yetmedi mi, şimdi de açlık mı? Filistin'e özgürlük!" ve "Gazze'deki çocuklara yönelik terörü durdurun" gibi pankartlar da taşıdı.

Gösteri alanında kurulan dev ekranda, Gazze halkının yaşadığı zorlukların görüntüleri yer aldı. Bu görüntüler, etkinlikte bulunan birçok kişi tarafından duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Konuşmalar sırasında, Gazze'deki duruma dikkat çekilerek çocukların mağduriyetine karşı sessiz kalınmaması gerektiği vurgulandı.

Meydanda büyük bir Filistin bayrağı serildi ve çevresine, Gazze'de hayatını kaybedenlerle açlık nedeniyle zayıflayan kişilerin fotoğrafları yerleştirildi. Ayrıca bayrağın üzerine oyuncaklar da konuldu. Yaklaşık bir saat süren etkinlik, herhangi bir olaya mahal vermeden sona erdi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve işgali genişleterek kalıcı hale getirme kararı protesto edildi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve işgali genişleterek kalıcı hale getirme kararı protesto edildi.

