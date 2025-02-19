Kosova'da Mehmetçikten Öğrencilere Kütüphane Desteği

Kosova'da Mehmetçik, Kelmend Rizvanolli İlkokuluna kütüphane kurarak öğrencilerin eğitimine katkıda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:46
Kosova'da Mehmetçikten Öğrencilere Kütüphane Desteği

Kosova'da Mehmetçik'ten Eğitim Desteği

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından, ülkenin güneybatısında yer alan Yakova'daki Kelmend Rizvanolli İlkokuluna kütüphane kuruldu. Açılış töreni, önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Açılışta Bir Araya Geldi

Açılış etkinliğine Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Yakova Belediye Başkanı Ardian Gjini ve Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam katıldı. Ayrıca, Kosova’da görevli Türk kurumlarının temsilcileri, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler de açılışta yer aldı.

Büyükelçi Angılı'dan Destek Mesajı

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, katılan çocukların daha güçlü bir Kosova’nın inşa edilmesine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Angılı, “Türkiye’nin her zaman Kosova’nın yanında olduğunu” ifade ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür etti.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Yakova Belediye Başkanı Gjini de Türkiye’nin, Kosova Savaşı sonrası yıllarda verdiği desteği hatırlatarak, “Kosova’nın bu desteğe ihtiyacı vardı” dedi. Başkan Gjini, dostluklarının önemine değinerek teşekkür etti.

Kütüphane Eğitime Katkı Sağlayacak

Albay Sağlam ise kurulan kütüphanenin Kosova halkının eğitimine katkıda bulunacağını dile getirerek, “Dost ve kardeş Kosova halkının eğitim ve sağlık konuları başta olmak üzere, ihtiyaç duyduğu alanlarda yanlarında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından davetliler, Kelmend Rizvanolli İlkokulu kütüphanesinin açılışı için kurdele keserek incelemelerde bulundu.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, ülkenin güneybatısındaki Yakova'da bulunan Kelmend...

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, ülkenin güneybatısındaki Yakova'da bulunan Kelmend Rizvanolli İlkokuluna kütüphane kuruldu.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, ülkenin güneybatısındaki Yakova'da bulunan Kelmend...

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, ülkenin güneybatısındaki Yakova'da bulunan Kelmend Rizvanolli İlkokuluna kütüphane kuruldu.

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