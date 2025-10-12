Kosova'da yerel seçimlerde oy kullanma sona erdi: Katılım yüzde 39,26

Kosova'da yerel seçimlerde oy kullanma tamamlandı; katılım yüzde 39,26, 2.625 sandıkta 5.626 aday yarıştı. Resmi olmayan sonuçlar gece yarısından önce bekleniyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 21:45
Arnavutluk'un komşusu olarak bilinen Balkan ülkesi Kosova'da bugün düzenlenen yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi.

Sandıklar, merkezler ve oy verme süresi

Kosova'da seçmenler, 948 merkezde kurulan 2 bin 625 sandıkta 38 belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için yerel saatle 19.00'a kadar oy kullandı.

Aday sayısı ve katılım

Seçimde 206'sı belediye başkanlığı, geri kalanı belediye meclisi üyeliği için olmak üzere toplam 5 bin 626 aday yarıştı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun (KQZ) sitesinden yerel saatle 19.39'da paylaşılan son veriye göre, saat 19.00'a kadar kayıtlı 795 bin 33 seçmenden yüzde 39,26'sı oy kullandı.

Seçim süreci ve güvenlik

KQZ, oy verme sürecinin genel olarak sakin geçtiğini ve seçimlerin seyrini etkileyecek ciddi bir olay yaşanmadığını bildirdi.

Kosovalı Türk siyasi partilerinden Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP), Kosova Adalet Türk Partisi (KATP) ve Mamuşa Halk Hareketi (MHH), ülkenin çeşitli bölgelerinde belediye başkan ve meclis üyesi adaylarıyla seçimlere katıldı.

Sayaç işlemi ve ikinci tur ihtimali

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına başlandı. Resmi olmayan ilk sonuçların KQZ tarafından gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Belediye başkanlarının bu turda seçilebilmesi için belediye seçmeninin yüzde 50 artı 1'inin oyunu alması gerekiyor. Aksi takdirde, 4 hafta sonraki pazar günü en çok oy alan iki aday arasında seçimin ikinci turu yapılacak.

Kuzeydeki durum ve geçmiş seçimler

Öte yandan, Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyede yapılan seçimler, son yıllarda bölgede Sırp ve Arnavut toplulukları arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Balkan ülkesi Kosova'da son yerel seçim 2021'de yapılmıştı.

