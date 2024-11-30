DOLAR
34,68 0%
EURO
36,73 -0,01%
ALTIN
2.960,57 0%
BITCOIN
3.364.046,98 0,32%

Kosova’daki Kanal Patlaması, Elektrik ve Su Tedarikini Tehdit Ediyor

Kosova'nın kuzeyinde meydana gelen kanal patlaması, elektrik ve içme suyu kesintisi riski doğurdu.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 03:25
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 03:25
Kosova’daki Kanal Patlaması, Elektrik ve Su Tedarikini Tehdit Ediyor

Kosova’nın Kuzeyinde Kritik Kanal Patladı

Kosova’nın kuzeyinde akşam saatlerinde meydana gelen patlama, ülkedeki elektrik üretiminin büyük çoğunluğunu sağlayan kömür santrallerine su taşıyan “İber Lepenci” kanalında hasara yol açtı.

Başbakan Kurti Olayı ‘Terör Saldırısı’ Olarak Nitelendirdi

Kosova Başbakanı Albin Kurti, basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu saldırıyı “suç ve terör saldırısı” olarak değerlendirdi ve ülkenin kritik altyapısının yok edilmek istendiğini ifade etti. Kurti, büyük miktarda patlayıcı kullanılarak kanalın tamirinin zor olabilecek bir kısım hedef alındığını belirtti.

Kurti, “Eğer hasar onarılamazsa, Kosova’nın bir kısmı sabah saatlerinden itibaren elektriksiz kalma ve başkent Priştine dahil bazı şehirlerde içme suyu kesintisi riskiyle karşı karşıya kalacaktır.” dedi.

Saldırının Sorumlusu Sırbistan?

Olayın düzenlenmesinde Sırbistan’ı sorumlu tutan Kurti, “Tek sorumlu resmi Belgrad makamları ve onların suç yapılarıdır.” açıklamasında bulundu.

Kosova polisi, patlamanın 19.00 sularında ülkenin kuzeyindeki Zubin Potok bölgesine bağlı Varage köyünde gerçekleştiğini ve su kanalının kritik altyapısının saldırıya uğradığını duyurdu. Polis, olayla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alındığını bildirdi.

Kritik Altyapı ve Su Tedariki Tehdit Altında

İber Lepenci su kanalı, kuzeydeki Ujman Baraj Gölünden, Kosova A ve Kosova B kömür santrallerine su taşımakta ve başkent Priştine ile birçok şehrin ana içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Kosova polisi, ülkenin hassas bölgelerinde güvenlik önlemlerini artırmış ve olayın aydınlatılması için yoğun bir şekilde çalışma yürütmektedir.

Öte yandan, Kosova’nın kuzeyindeki Zveçan bölgesinde 28 Kasım'da belediye binasına, 26 Kasım'da ise polis istasyonuna el bombalı saldırılar düzenlendiği hatırlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kosova’daki Kanal Patlaması, Elektrik ve Su Tedarikini Tehdit Ediyor
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta Konut Teslimi ve Kongreye Katılacak
3
Tümgeneral Jeffers, Lübnan'da Denetleme Mekanizmasının Eş Başkanlığını Üstlenecek
4
TDV'den Lüks Otel İddialarına Yalanlama
5
İHH, Bangsamoro'da Hatice Cemil Atay Eğitim Merkezi'ni açtı
6
Halep'te Esed Rejimi Karşıtı Gruplar Kent Merkezine Ulaştı

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı