Kosova’daki Kanal Patlaması, Elektrik ve Su Tedarikini Tehdit Ediyor

Kosova’nın Kuzeyinde Kritik Kanal Patladı

Kosova’nın kuzeyinde akşam saatlerinde meydana gelen patlama, ülkedeki elektrik üretiminin büyük çoğunluğunu sağlayan kömür santrallerine su taşıyan “İber Lepenci” kanalında hasara yol açtı.

Başbakan Kurti Olayı ‘Terör Saldırısı’ Olarak Nitelendirdi

Kosova Başbakanı Albin Kurti, basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu saldırıyı “suç ve terör saldırısı” olarak değerlendirdi ve ülkenin kritik altyapısının yok edilmek istendiğini ifade etti. Kurti, büyük miktarda patlayıcı kullanılarak kanalın tamirinin zor olabilecek bir kısım hedef alındığını belirtti.

Kurti, “Eğer hasar onarılamazsa, Kosova’nın bir kısmı sabah saatlerinden itibaren elektriksiz kalma ve başkent Priştine dahil bazı şehirlerde içme suyu kesintisi riskiyle karşı karşıya kalacaktır.” dedi.

Saldırının Sorumlusu Sırbistan?

Olayın düzenlenmesinde Sırbistan’ı sorumlu tutan Kurti, “Tek sorumlu resmi Belgrad makamları ve onların suç yapılarıdır.” açıklamasında bulundu.

Kosova polisi, patlamanın 19.00 sularında ülkenin kuzeyindeki Zubin Potok bölgesine bağlı Varage köyünde gerçekleştiğini ve su kanalının kritik altyapısının saldırıya uğradığını duyurdu. Polis, olayla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alındığını bildirdi.

Kritik Altyapı ve Su Tedariki Tehdit Altında

İber Lepenci su kanalı, kuzeydeki Ujman Baraj Gölünden, Kosova A ve Kosova B kömür santrallerine su taşımakta ve başkent Priştine ile birçok şehrin ana içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Kosova polisi, ülkenin hassas bölgelerinde güvenlik önlemlerini artırmış ve olayın aydınlatılması için yoğun bir şekilde çalışma yürütmektedir.

Öte yandan, Kosova’nın kuzeyindeki Zveçan bölgesinde 28 Kasım'da belediye binasına, 26 Kasım'da ise polis istasyonuna el bombalı saldırılar düzenlendiği hatırlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.