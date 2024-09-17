Kosova Maarif Okulları Öğrencileri Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda Ödül Kazandı

Kosova Maarif Okulları'nın Başarısı

Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleşen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda Kosova Uluslararası Maarif Okulları, 19 öğrencisiyle dikkat çekici bir başarı elde ederek ödüllerini aldı.

Ödül Töreni Detayları

Priştine'deki Maarif Okulları kampüsünde düzenlenen ödül törenine Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve yerel Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Geleceğin Teminatı: Maarif Okulları

Büyükelçi Angılı, yaptığı konuşmada, Maarif Okulları'nın önemli bir eğitim markası haline geldiğini vurguladı. Eğitim yatırımlarının geleceğin teminatı olduğunu belirten Angılı, “Maarif Okulları'nın varlığı, Kosova’nın geleceğine ciddi katkılarda bulunuyor.” dedi.

Öğrencilerin Başarıları

TMV Kosova Temsilcisi Aslan, Maarif Okullarının Priştine ve Prizren şubelerinde 750'den fazla öğrencinin eğitim aldığını belirterek öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalarda büyük başarılar kazandığını ifade etti. “Bu yıl 19 madalya kazandık ve dünya birinciliği ile dünya üçüncülüğü elde eden öğrencilerimiz, Kosova’nın adını uluslararası arenada temsil etmiştir.” diye ekledi.

Yatırımların Devamı Bekleniyor

Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka da öğrencileri ve öğretmenleri başarıları dolayısıyla tebrik ederek, TMV'den Kosova’nın farklı şehirlerinde yatırımlara devam etmesini istedi.

Tören ve Finaldeki Katılım

Ödül töreninin ardından, 19 başarılı öğrenciye ödülleri takdim edildi. Etkinlik, öğrenciler tarafından sunulan müzik programıyla sona erdi. Uluslararası STEM Olimpiyatları'nın büyük finaline ise 117 ülkeden yaklaşık 600 öğrenci katıldı.