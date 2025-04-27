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Kosova Meclisi, Başkanını Beşinci Oylamada da Seçemedi

Kosova Meclisi, 9 Şubat seçimlerinin ardından başkanını belirmek için yapılan beşinci oylamada da gerekli çoğunluğu sağlayamadı.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 12:13
Kosova Meclisi, Başkanını Beşinci Oylamada da Seçemedi

Kosova Meclisi, 9 Şubat'ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından başkanını belirlemek için yapılan beşinci tur oylamadan sonuç alamadı. Meclisin 15 Nisan'da başlayan ve 6 kez ertelenen Genel Kurul oturumuna bugün devam edildi.

Genel seçimlerden birinci olarak çıkan Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), meclis başkanlığına bir kez daha Adalet Bakanlığı görevini yürüten Albulena Haxhiu'yu önerdi. Ancak yapılan oylamada 57 milletvekilinin desteğini alan Haxhiu, meclis başkanı olmak için gerekli 61 oya ulaşamadı.

Bunun üzerine geçici meclis başkanı oturumu 29 Nisan'a erteledi. Kosova Demokratik Partisi (PDK) ve Kosova Geleceği İçin İttifak (AAK) genel başkanları, Vetevendosje'nin Haxhiu dışında bir aday önermesi durumunda, o adayları desteklemeyi değerlendirebileceklerini bildirmişti.

Haxhiu, daha önce 19 Nisan'da yapılan ilk iki, 23 Nisan'da yapılan üçüncü ve 25 Nisan'da yapılan dördüncü tur oylamalarda da meclis başkanı seçilememişti.

9 Şubat'taki seçimlerin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü PDK, 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini ise AAK/NISMA kazanmış, çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesi şöyle dağıtılmıştı: Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, IRDK 1, NDS 1, SPO 1, VAKAT 1, PLE 1, SDU 1, PAI 1, JGP 1, PREBK 1.

Kosova'da yeni hükümet kurma süreci, meclis başkanı ve yardımcılarının seçilmesinin ardından başlayabilecek. Yeni hükümetin kurulabilmesi için, güvenoyu oylamasında 120 sandalyeli meclisin 61'inin oyunun alınması gerekiyor.

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından meclis başkanını belirlemek için yapılan beşinci tur...

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından meclis başkanını belirlemek için yapılan beşinci tur oylamadan da sonuç çıkmadı.

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından meclis başkanını belirlemek için yapılan beşinci tur...

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından meclis başkanını belirlemek için yapılan beşinci tur oylamadan da sonuç çıkmadı.

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