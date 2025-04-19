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Kosova Meclisi'nde Başkan Seçimi Başarısızlığa Uğradı

Kosova'da yeni meclis başkanı seçilemedi, 9. dönem milletvekilleri yemin etti ancak oylama sonucunda başkan seçilemedi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 17:06
Kosova Meclisi'nde Başkan Seçimi Başarısızlığa Uğradı

Kosova'da 9 Şubat'ta gerçekleştirilen genel seçimler sonrasında, 9. dönem milletvekillerinin yemin ettiği Genel Kurul oturumunda, yeni meclis başkanı seçilemedi.

Bugün devam eden oturumda, 15 ve 17 Nisan'daki oturumların ertelenmesinin ardından, siyasi partiler arasında sağlanan anlaşma ile toplantı yeter sayısı ve milletvekillerinin yetkilerinin doğrulanmasına yönelik hazırlanan rapor oy birliğiyle kabul edildi.

Raporun kabulünün ardından, 120 milletvekilinden oluşan meclisin 9. dönemine giren vekiller, yemin ederek resmen göreve başladı.

Seçimlerde en fazla oyu alan Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), meclis başkanlığı için son olarak Adalet Bakanlığı görevini üstlenen Albulena Haxhiu'yu aday gösterdi. Ancak, Haxhiu, yapılan iki tur oylamada da başkan seçilmek için gerekli olan 61 oyu alamadı.

Bu gelişmenin ardından geçici meclis başkanı, oturumu 21 Nisan'a erteledi.

9 Şubat'taki seçimlerin resmi sonuçlarına göre, Kosova Meclisi'nde 120 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü Kosova Demokratik Partisi (PDK), 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini Kosova Geleceği İçin İttifak (AAK)/NISMA kazanmıştır. Ayrıca, çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesi şöyle dağıtılmıştır: Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, IRDK 1, NDS 1, SPO 1, VAKAT 1, PLE 1, SDU 1, PAI 1, JGP 1 ve PREBK 1.

Yeni hükümetin kurulabilmesi için mecliste 61 oy'a ihtiyaç duyulmaktadır.

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından 9. dönem milletvekillerinin yemin ettiği Genel Kurul...

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından 9. dönem milletvekillerinin yemin ettiği Genel Kurul oturumunda yapılan iki tur oylamada yeni meclis başkanı seçilemedi.

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından 9. dönem milletvekillerinin yemin ettiği Genel Kurul...

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından 9. dönem milletvekillerinin yemin ettiği Genel Kurul oturumunda yapılan iki tur oylamada yeni meclis başkanı seçilemedi.

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