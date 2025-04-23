DOLAR
38,29 -0,05%
EURO
43,68 0,2%
ALTIN
4.096,24 1,42%
BITCOIN
3.587.652,9 -2,85%

Kosova Meclisi Üçüncü Defa Başkanını Seçemedi

Kosova'da meclis başkanlık oylaması yine sonuçsuz kaldı. 25 Nisan tarihine ertelendi.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 12:55
Kosova Meclisi Üçüncü Defa Başkanını Seçemedi

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından meclis başkanını seçmek için yapılan üçüncü tur oylamasından yine bir sonuç çıkmadı. Kosova Meclisi, 15 Nisan'da başlayan ve 4 defa ertelenen Genel Kurul oturumuna bugün devam etti.

Seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), meclis başkanlığına bir kez daha son olarak Adalet Bakanlığı görevini yürüten Albulena Haxhiu'yu önerdi. Yapılan oylamada 57 milletvekilinin desteğini alan Haxhiu, meclis başkanı seçilebilmek için gereken 61 oyu alamadı.

Bu durum üzerine geçici meclis başkanı, oturumu 25 Nisan'a erteledi. Kosova Demokratik Partisi (PDK) ve Kosova Geleceği İçin İttifak (AAK) genel başkanları, oturumun ertelenmesinin ardından gazetecilere yaptıkları açıklamalarda, Vetevendosje'nin meclis başkanı için Haxhiu dışında aday önermesi durumunda, söz konusu adayları desteklemeyi değerlendirebileceklerini belirtti.

Vetevendosje'nin, 19 Nisan'da da meclis başkanlığına önerdiği Haxhiu, yapılan iki tur oylamada da meclis başkanı seçilememişti. 9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü PDK, 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini AAK/NISMA kazanmıştı. Çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı ise şöyle gerçekleşti: Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, IRDK 1, NDS 1, SPO 1, VAKAT 1, PLE 1, SDU 1, PAI 1, JGP 1, PREBK 1.

Kosova'da yeni hükümet kurma süreci, meclis başkanı ve yardımcılarının seçilmesinin ardından başlayabilecek. Yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisin 61 oyu gerekiyor.

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından meclis başkanını seçmek için yapılan üçüncü tur...

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından meclis başkanını seçmek için yapılan üçüncü tur oylamasından da sonuç çıkmadı.

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından meclis başkanını seçmek için yapılan üçüncü tur...

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından meclis başkanını seçmek için yapılan üçüncü tur oylamasından da sonuç çıkmadı.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!
2
MSB Armoni Mızıkası, 23 Nisan’da Çocuklara Coşku Dolu Bir Konser Verdi
3
Kayseri ve Çevre İllerde 23 Nisan Coşkulu Kutlamalar Gerçekleşti
4
Kosova Meclisi Üçüncü Defa Başkanını Seçemedi
5
Adıyaman'da Projeye Aykırı İnşaat Durduruldu
6
İstanbul ve Çevre İllerde Deprem Hissi: Ayrıntılar Geldi!
7
TBMM'nin 105. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı