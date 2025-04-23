Kosova Meclisi Üçüncü Defa Başkanını Seçemedi

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından meclis başkanını seçmek için yapılan üçüncü tur oylamasından yine bir sonuç çıkmadı. Kosova Meclisi, 15 Nisan'da başlayan ve 4 defa ertelenen Genel Kurul oturumuna bugün devam etti.

Seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), meclis başkanlığına bir kez daha son olarak Adalet Bakanlığı görevini yürüten Albulena Haxhiu'yu önerdi. Yapılan oylamada 57 milletvekilinin desteğini alan Haxhiu, meclis başkanı seçilebilmek için gereken 61 oyu alamadı.

Bu durum üzerine geçici meclis başkanı, oturumu 25 Nisan'a erteledi. Kosova Demokratik Partisi (PDK) ve Kosova Geleceği İçin İttifak (AAK) genel başkanları, oturumun ertelenmesinin ardından gazetecilere yaptıkları açıklamalarda, Vetevendosje'nin meclis başkanı için Haxhiu dışında aday önermesi durumunda, söz konusu adayları desteklemeyi değerlendirebileceklerini belirtti.

Vetevendosje'nin, 19 Nisan'da da meclis başkanlığına önerdiği Haxhiu, yapılan iki tur oylamada da meclis başkanı seçilememişti. 9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü PDK, 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini AAK/NISMA kazanmıştı. Çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı ise şöyle gerçekleşti: Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, IRDK 1, NDS 1, SPO 1, VAKAT 1, PLE 1, SDU 1, PAI 1, JGP 1, PREBK 1.

Kosova'da yeni hükümet kurma süreci, meclis başkanı ve yardımcılarının seçilmesinin ardından başlayabilecek. Yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisin 61 oyu gerekiyor.

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından meclis başkanını seçmek için yapılan üçüncü tur oylamasından da sonuç çıkmadı.

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından meclis başkanını seçmek için yapılan üçüncü tur oylamasından da sonuç çıkmadı.