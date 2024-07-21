Kosova'nın Kuzeyinde El Bombasıyla Saldırı: İki Araç Hasar Gördü

Kosova'nın Kuzeyinde Saldırı

Kosova'nın kuzey kısmında, el bombasıyla düzenlenen bir saldırı sonucunda park halindeki iki araçta hasar meydana geldi. Bu saldırı, Ujman Baraj Gölü yakınlarında gerçekleşti.

Başbakan Kurti'den Açıklama

Kosova Başbakanı Albin Kurti, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, olay hakkında bilgi verdi. Kurti, "Kosova polisinden alınan bilgiye göre, bugün saat 14.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Ujman Baraj Gölü'ne giden ana yola el bombası attı ve bunun sonucunda park halindeki iki araç hasar gördü. İlgili polis birimleri olay yerinde, soruşturma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve Adalet Vurgusu

Kurti, Kosova'nın kuzeyindeki mevcut durumun, Sırbistan ve bazı dost çevreler için fayda sağlamadığını vurguladı. Ayrıca, Kosova devleti ve vatandaşlarının temel değerleri olan hukukun üstünlüğü, kamu düzeni, güvenlik ve barışı ön plana çıkardı. "Güvenlik kurumları, bu canice saldırının aktör veya aktörlerini bulacak ve adalet önüne çıkaracaktır," şeklinde ifadelerde bulundu.

Hedef Alınan Gruplar

Yerel basındaki haberlerde, çoğunlukla Kosovalı Sırpların ikamet ettiği bölgede düzenlenen saldırının, Ujman Baraj Gölü'ne yüzmek için giden Kosovalı Arnavutları hedef aldığı belirtiliyor. Son dönemde, Kosovalı kurum ve şirketlerle işbirliği yapan bireylere yönelik bombalı saldırılar ve kundaklama olayları da artış göstermiş durumda.