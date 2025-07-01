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Kosova'nın Mitroviça Şehrinde İki Yeni Köprü Temeli Atıldı

Mitroviça'da, İbre Nehri üzerindeki iki yeni köprünün temeli atıldı. Proje, bölgesel işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 21:49
Kosova'nın Mitroviça Şehrinde İki Yeni Köprü Temeli Atıldı

Kosova'nın Kuzeyinde Tarihi An

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde, çoğunlukla Sırpların yaşadığı kuzey ile Arnavutların yaşadığı güneyi ayıran İbre Nehri üzerine yaya ve araç kullanımı için iki yeni köprünün temeli törenle atıldı.

Törene Katılanlar

Araç trafiğine kapalı ve NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) askerlerinin 7 gün 24 saat nöbet tuttuğu ana köprünün iki yanında inşa edilecek köprülerin temel atma törenine, Kosova Başbakanı Albin Kurti, bakanlar ve belediye yetkilileri katıldı.

Başbakan Kurti'nin Açıklamaları

Başbakan Kurti, burada yaptığı açıklamada, her zaman işbirliği köprülerinden yana olduğunu belirterek, inşa edilecek köprülerin kuzey ile güney arasında daha fazla iletişim, dolaşım, işbirliği ve alışveriş sağlayacağını ifade etti.

Bir gazetecinin AB ile koordinasyon içinde olup olmadıklarıyla ilgili sorduğu soruya Kurti, "Bizim yaptığımız her şey kendi planlarımıza, yasalara uygun şekilde ve tüm vatandaşların iyiliği için yapılmaktadır. Şüphesi olanlar bize rahatlıkla ulaşabilir, biz de onlara her şeyi ayrıntılı şekilde açıklarız." yanıtını verdi.

Barikatlar ve Güvenlik Durumu

Kurti, barikatların zamanının geçtiğini vurgulayarak, İbre Nehri üzerindeki ana köprünün de araç trafiğine açılmasını beklediklerini söyledi. Ancak tören sırasında emirlere uymayan 6 kişi Kosova polisi tarafından gözaltına alındı.

Köprü İnşaatı ve Maliyet

Yaklaşık 3 milyon avroya mal olması beklenen köprülerin inşasının ekim ayında tamamlanması planlanıyor.

Sınır Kapısı Gösterileri

Köprülerin temelinin atılmasının hemen ardından, Kosova ile Sırbistan arasındaki en büyük sınır kapısı olan Merdare'nin Sırbistan tarafında göstericiler kısa süreliğine yolu kapattı. Kosova makamları, vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve mümkünse diğer sınır kapılarını kullanmalarını talep etti.

Mitroviça'nın Köprü Sorunu

Mitroviça'da, güneyinde Arnavutlar, kuzeyinde Sırpların yaşadığı şehirde, İbre Nehri üzerindeki ana köprü 1999’dan beri araç trafiğine kapalı ve yalnızca yayalar tarafından kullanılabiliyor. KFOR askerleri köprüde sürekli nöbet tutarken, şehirdeki diğer köprülerden araç ve yayalar sorunsuz geçiş yapabiliyor. Kosovalı yetkililerin köprüyü araç trafiğine açma girişimleri başarısız olurken, ülkedeki Batılı büyükelçilikler, KFOR, Sırbistan yetkilileri ve Kosovalı Sırplar buna karşı çıkıyor.

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde, çoğunlukla Sırpların yaşadığı kuzey ile çoğunlukla...

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde, çoğunlukla Sırpların yaşadığı kuzey ile çoğunlukla Arnavutların yaşadığı güneyi ayıran İbre Nehri üzerine, yaya ve araç kullanımı için iki yeni köprünün temeli törenle atıldı.

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde, çoğunlukla Sırpların yaşadığı kuzey ile çoğunlukla...

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde, çoğunlukla Sırpların yaşadığı kuzey ile çoğunlukla Arnavutların yaşadığı güneyi ayıran İbre Nehri üzerine, yaya ve araç kullanımı için iki yeni köprünün temeli törenle atıldı.

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