Kosova Nüfusu 1,6 Milyon Olarak Belirlendi

Kosova'nın 2023 Nüfus Sayımı Sonuçları

Kosova İstatistik Ajansı (ASK), 2023'teki nüfus sayımı sonuçlarını duyurdu. Ülkenin nüfusunun 1 milyon 602 bin 515 olduğu belirtildi.

Bu sayımda, kuzeyde çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerin boykot edilmesi nedeniyle ülkedeki gerçek nüfusun biraz daha farklı olabileceği yorumları yapılıyor.

Etnik Dağılım

ASK'nın verilerine göre, Kosova'nın nüfusunun etnik dağılımı şu şekildedir: %91,76%2,31%1,22%1,69%1,02%0,67%0,58%0,55%0,19

Dini İnanç Dağılımı

Bölgedeki dini inanç dağılımı ise şöyle kayıtlara geçti: %93,49%2,31%1,75%0,5%1,5%0,45

Tarihi Veri

Bu yılki sayımda ayrıca, 1998-1999 yılları arasındaki savaşla ilgili veriler de toplandı. Bu verilere göre, savaş sırasında 11 bin 4171,047

Önceki sayım olan 2011 verilerine göre, Kosova'nın nüfusu 1 milyon 739 bin 825 olarak kaydedilmişti.