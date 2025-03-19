Kosova Savaşı'nın 11 Kaybı Tespit Edildi

Kosova Başbakanı Albin Kurti, 1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı sırasında kaybolan 11 kişinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Kurti, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kayıp kişilerin açık yaraları, Sırbistan'ın Kosova'daki savaş sırasında işlediği insanlık dışı suçların ve soykırımın acı gerçeğidir." ifadelerine yer verdi.

Başbakan Kurti, Kosova'nın güneybatısındaki Yakova bölgesine bağlı Kralan köyünde, "katliam yapan Sırp güçlerinin" kurbanları ilgili önemli bilgilere değindi. Bu grup, toplu mezarlara gömüldü ve delillerin ortadan kaldırılmasına çalışıldığına dikkat çekti. Kurti, 2 Nisan 1999'da, yüzlerce Arnavut erkek ve erkek çocuğun Sırbistan’ın askeri ve polis güçleri tarafından zorla toplandığını söyledi. Bu kişilerin Sırp güçleri tarafından işkenceye maruz kaldığını ve 4 Nisan'da 86 erkek ve erkek çocuğun alıkonulduğunu belirtti. Bu 86 kişiden 11'inin reşit olmadığını vurguladı.

Kurti, kaybolanların bazı cesetlerinin Sırbistan'ın Bajina Basta kentindeki Perucac Gölü yakınlarında bulunduğunu da aktardı. Tespit edilen 11 kişinin kimlikleri şu şekilde: Adem Gashi, Sahit Gashi, Bekim Hasani, Sheremet Ismajli, Mentor Myrtaj, Osman Fejza, Shkelzen Hajdaraj, Bekim Gashi, Sabedin Kryeziu, Mentor Kryeziu ve Vehbi Halilaj.

Kosova Savaşı sırasında, çoğunluğu Arnavut olmak üzere 10 binden fazla Kosovalı hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla insan ise farklı etnik gruplardan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Savaş döneminde hayatını kaybeden ancak hala cesedine ulaşılamayan 1600'den fazla kişinin olduğu tahmin edilmektedir.