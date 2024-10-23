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Kosova, Starlink ile İnternet Erişimini Sağlayacak

Kosova, internet hizmeti sağlamak için Starlink'e yetki vererek dijital altyapısını güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:21
Kosova, Starlink ile İnternet Erişimini Sağlayacak

Kosova, Starlink ile İnternet Erişimini Sağlayacak

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Elon Musk'a ait SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink'e ülkede internet sağlayabilmesi için yetki verildiğini duyurdu.

Başbakan Kurti'den Açıklama

Kurti, Kosova hükümetinin yaptığı kabine toplantısında, Elektronik ve Posta İletişimi Düzenleme Kurumu tarafından Starlink’e internet erişim hizmeti sunma izni verildiğini bildirdi. Bu yetkilendirme, Kosova'daki dijital altyapının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İnternet Erişimi için Yeni Fırsatlar

Kurti, Starlink’in ülkenin dört bir yanında internet erişimini sağlamak için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Ayrıca, Starlink’in doğal afetler veya acil durumlar sırasında kritik iletişimi sağlama konusundaki etkili rolünü de vurguladı.

Starlink Nedir?

Starlink, SpaceX'in internet erişimini zor olan bölgelerde sağlamak amacıyla geliştirdiği uzay tabanlı sistemdir. Yüzlerce Starlink uydusu, uzak bölgelere yüksek hızda ve geniş bant internet sunmayı hedefliyor. SpaceX, 2027 yılına kadar toplamda 12 bin uydu içeren bir ağı tamamlamayı planlıyor.

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