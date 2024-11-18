Kosova ve Kuzey Makedonya 2025'te Ortak Sınır Kapısı Uygulamasına Geçiyor

Kosova ile Kuzey Makedonya Arasında Ortak Sınır Kapısı Protokolü İmzalandı

Alban ülkeleri Kosova ve Kuzey Makedonya, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren iki sınır kapısında ortak sınır kapısı uygulamasına geçiş yapacak. Protokol, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen ortak kabine toplantısında imzalandı.

Liderlerin İkili Görüşmeleri ve Anlaşmalar

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi resmi bir törenle karşıladı. Toplantı sonrası aile fotoğrafı çekildi. Liderlerin ikili görüşmelerinin ardından, iki ülke arasındaki Hani i Elezit-Bllace ve Gllobocice-Jazhince sınır kapılarında ortak sınır kapısı uygulanması için anlaşmalar imzalandı. Ayrıca enerji ve eğitim alanlarında da iş birliği mutabakatları sağlandı.

Serbest Dolaşım ve Güvenlik Artışı

Başbakan Kurti, yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın iki ülke vatandaşlarının sınır geçişlerinde serbest dolaşımını kolaylaştırmayı hedeflediğini belirtti. Anlaşma ile birlikte, iki ülke arasındaki sınırın güvenliğinin de artacağını vurguladı. Kurti, "Polis memurları aynı binada çalışarak sınır geçişlerini kolaylaştıracak ve böylece bekleme süresi kısalarak vatandaşların dolaşımı kolaylaşacak" dedi.

Başbakan Mickoski'nin Açıklamaları

Başbakan Mickoski, sınır kapılarındaki tek polis kontrolü sağlayacak anlaşmadan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Böylece sınır kapılarında kaos olmayacak, geçişlerde rahatsızlık yaşanmayacak, bir sınır kontrolü olacak ve yolcuların geçişi hızlanacak," şeklinde konuştu. Ayrıca Mickoski, Batı Balkanlar'ın geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğunu dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Hristijan Mickoski'yi resmi törenle karşıladı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Hristijan Mickoski'yi resmi törenle karşıladı.