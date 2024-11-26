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Kosta Rika'da Küçük Uçak Kazası: 5 Ölü

Kosta Rika'nın San Jose yakınlarında meydana gelen uçak kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 09:56
Kosta Rika'da Küçük Uçak Kazası: 5 Ölü

Kosta Rika'da Küçük Uçak Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Kosta Rika'nın başkenti San Jose yakınlarında meydana gelen trajik bir uçak kazasında, 5 kişi hayatını kaybetti. Olay, ABD basınında yer alan haberlere göre, Kosta Rika Sivil Havacılık Kurumu tarafından bildirildi.

Uçak Düşüşü ve Kurtarma Çalışmaları

Yetkililer, Tortuguero bölgesinden San Jose'ye gitmek üzere havalanan Cessna 206 Stationair tipi uçağın, Pico Blanco Dağı yakınlarında düştüğünü açıkladı. Kosta Rika Kızılhaç'ı tarafından yapılan resmi açıklamada, uçakta bulunan 6 kişiden 5'inin kazada hayatını kaybettiği belirtildi.

Ayrıca, uçakta bulunan 1 kişinin kurtarılması için yürütülen çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Kazanın sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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