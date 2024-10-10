Kovid-19'un Sağlık Üzerindeki Uzun Vadeli Etkileri

Kovid-19'un Kalp ve Damar Sağlığı Üzerindeki Etkileri

ABD'deki bilim insanları, Kovid-19'a maruz kalan bireylerin, hastalığı geçirmeyenlere oranla kalp krizi, felç ve ölüm riski açısından ciddi bir artış yaşadığını belirledi. Araştırmanın sonuçları, önemli sağlık sorunlarına işaret ediyor.

Üç Yıllık Risk Analizi

Güney California Üniversitesi, California Üniversitesi (UCLA) ve Ohio Eyaletindeki Lerner Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar, 2020 yılında Kovid-19'a yakalanan ve bu süreçte hastalığa yakalanmayan bireylerin sağlık kayıtlarını inceledi. Yayımlanan çalışmaya göre, 2020’de Kovid-19 aşıları uygulanmadan önce, yaklaşık 250 bin kişinin sağlık kayıtları gözden geçirildi. Sonuçlar

2020 yılında Kovid-19'a yakalanan 11 binden fazla kişi ile hastalığa yakalanmayan 222 binden fazla kişi karşılaştırılarak, Kovid-19 geçirenlerin sonraki üç yıl içinde kalp krizi, felç ve ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğu saptandı.

Hastaneye Yatış ve Risk Oranları

Araştırmadaki dikkat çekici bulgulardan biri de, Kovid-19'a yakalanarak hastaneye yatan yaklaşık 3 bin kişinin, hastalığa yakalanmayanlara göre kalp krizi, felç ve ölüm riskinin üç kat daha fazla olmasıydı. Uzun Süreli Etkiler

Araştırmacılar ayrıca, Kovid-19 geçiren ve hastaneye yatırılan bireylerin risk oranlarının zamanla azalmadığına dikkat çekti. Hastalığın, kardiyovasküler sistem üzerindeki uzun süreli etkileri konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.