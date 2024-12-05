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Köy Kanunu’nda Değişiklik: İhtiyaç Sahiplerine Ek Süre Tanındı

TBMM’de kabul edilen Köy Kanunu değişikliği, ihtiyaç sahiplerine taşınmazlarında bina yapmaları için ek süre sağlıyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 00:49
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 01:34
Köy Kanunu’nda Değişiklik: İhtiyaç Sahiplerine Ek Süre Tanındı

TBMM'den Geçti: Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Günümüzdeki ihtiyaçları göz önünde bulundurarak düzenlenen Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

İhtiyaç Sahiplerine Yeni Fırsatlar

Köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olan, fakat evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde, 31 Aralık 2024 tarihine kadar bina yapmayan ya da taksitlerini ödemeyenlere 31 Aralık 2028 tarihine kadar ek süre tanınıyor.

Gecekondu Yapımı Önleniyor

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları çerçevesinde, Gecekondu Kanunu’nun ilgili maddelerinde de değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, izinsiz yapılara iptal yetkisi veriliyor. İlgili belediye veya idareler, inşaat halinde olan veya ikamete açılmış izinsiz yapılar için yıkım kararı alabilecek.

İmar Hakkı Aktarımı Nedir?

Kanunla birlikte, İmar Hakkı Kanunu’na imar hakkı aktarımı tanımı eklendi. Bu düzenleme ile, umumi hizmet alanlarında kalan parsellerin inşaat haklarının başka parsel ya da parsellere taşınması mümkün kılınıyor.

Yeni Değer Artış Payı Düzenlemesi

Taşınmaz maliklerinin talebi doğrultusunda değer artışı olan parsellerin artan değerinin %90’ı değer artış payı olarak alınacak. Bu uygulama kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Elektronik Altyapı Uygulamaları

İmar Kanunu’nda yapılan yeniliklerden biri de elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınması maddesinde gerçekleşti. Bu değişiklik, 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan yerlerde inşaat ruhsatı alımını kolaylaştıracak.

Bu kanun değişiklikleri; köyde yaşayan ihtiyaç sahiplerine, imar haklarına ve kamu hizmetlerine yönelik önemli yenilikler sunuyor. Uygulama ve sonuçlarının izlenmesi, toplumsal düzen ve gelecekteki gelişmeler açısından kritik önem taşıyor.

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