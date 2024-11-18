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Köy Kanunu'nda Önemli Değişiklikler: Yeni Düzenlemeler ve Süre Uzatımları

Köy Kanunu'nda yapılan değişikliklerle ihtiyaç sahiplerine ek süre tanınırken, izinsiz yapılara karşı yıkım süreçleri de netleştirildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 17:22
Köy Kanunu'nda Önemli Değişiklikler: Yeni Düzenlemeler ve Süre Uzatımları

Köy Kanunu'nda Önemli Değişiklikler

Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Teklif, köyde yaşayan ve evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine farklı artılar sunmayı hedefliyor.

Ek Süre Tanımları

Teklif kapsamında, köy nüfusuna kayıtlı ve evi olmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde bina yapmayanlar ile taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine 31 Aralık 2028 tarihine kadar ek süre tanınacak.

Gecekondu Yapımının Önlenmesi

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Gecekondu Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile izinsiz yapılar üzerinde yıkım süreçleri daha da netleşecek. Yıkım kararları alındıktan sonra 7 gün içinde ilgililere tebliğ edilecek.

İmar Hakkı Aktarımı

Düzenlemelerle İmar Kanunu'na imar hakkı aktarımı tanımı eklenecek. Bu düzenleme ile umumi ve kamu hizmet alanlarının kamuya mali külfet getirmeden karşılanması hedeflenmektedir. İlgili parsellerin değerleri, en az iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından belirlenecektir.

Değer Artış Payı

Taşınmaz maliklerinin talebi üzerine yapılan parsel bazında fonksiyon değişikliklerine bağlı olarak oluşan değer artışlarının %90'ı değer artış payı olarak alınacak. Bu bağlamda Kamulaştırma Kanunu’nun bedel tespit esaslarına dikkat edilecektir.

Yapı Denetimi ve İzin Süreçleri

Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikler ile güneş ve rüzgar enerji santralleri yapı denetim kapsamı dışına çıkarılıyor. Ek olarak, yapı denetim hizmet sözleşmelerinin akdedilmesi için şartlar sadeleştiriliyor.

Sonuç

Bu yeni düzenlemeler, köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik önemli yenilikler sunarken, izinsiz yapılaşma ile etkin bir şekilde mücadele etmeyi hedefliyor. Düzenlemenin ayrıntıları, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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