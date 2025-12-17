DOLAR
Köyceğiz'de Akıllı Trafik Çözümleri: Maket ve Resim Sergisi

Köyceğiz Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, 'Şehrin Akıllı Çocukları' projesiyle geleceğin akıllı trafik çözümlerini maket ve resimlerde sergiledi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:04
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Şehrin Akıllı Çocukları projesi kapsamında düzenlenen maket ve resim sergisi büyük ilgi gördü. Etkinlik, öğrencilerin yaratıcı yaklaşımını ve trafik bilincini ön plana çıkardı.

Projenin amacı ve kapsamı

Türkiye genelinde 10 ilde yürütülen projenin hedefi; ilkokul öğrencilerinin trafikte güvenli davranışlar geliştirmesi, geleceğin şehirleri için akıllı trafik çözümleri tasarlaması ve öğrenci, öğretmen ile velilerde farkındalık ve sorumluluk bilincini artırmaktır.

Etkinlik ve katılım

Köyceğiz Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı Geleceğin Şehirlerinde Akıllı Trafik Çözümleri başlıklı tasarımlar sergilendi. Etkinliğe Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Kurum yetkilileri, öğrencilerin hazırladığı tasarımlarla yakından ilgilenirken, Kaymakam Mert Kumcu bu anlamlı çalışma nedeniyle öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Sergi, yerel toplulukta proje bilinirliğini artıran önemli bir adım olarak değerlendirildi.

