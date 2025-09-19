Köyceğiz'de İmar Yolsuzluğu Soruşturmasında 3 Kişi Adli Kontrolle Serbest

Köyceğiz'de imar yolsuzluğu soruşturmasında Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö. ile Metin Y. ve oğlu Melikcan Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 21:41
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yürütülen "imar yolsuzluğu" soruşturmasında, aralarında Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö. ile Metin Y. ve oğlu Melikcan Y.'nin de bulunduğu üç şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol uygulanarak salıverildiler. Ayrıca Metin Y.'ye savcılık tarafından 4 ay ev hapsi kararı verildi.

Olay

Soruşturma, bazı belediye çalışanlarının Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö.'nün "imar yolsuzluğu" yaptığına dair CİMER'e yaptığı ihbarın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirilmesi sonucu başlatıldı. Ö.Ö. daha önce 17 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Ö.Ö.'nün verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturma genişletildi; Metin Y. İstanbul'da, oğlu Melikcan Y. ise Köyceğiz'de dün gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

