Köyceğiz'de Orman Yangınına Müdahale İkinci Günde

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Akköprü mevkiindeki orman yangını ikinci gününde; yüzlerce kişi ve hayvan tahliye edildi, karadan ve havadan yoğun müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 16:21
Köyceğiz'de orman yangınına müdahale sürüyor

Köyceğiz'de orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Akköprü Mahallesi Bozburun mevkiinde dün başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Müdahale ikinci günde de aralıksız sürdürülüyor.

Müdahale ekipleri ve araçları

Gece boyunca kara ekiplerince yürütülen söndürme çalışmalarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan uçak ve helikopterler de destek verdi. Yangına karadan 147 arazöz, 123 araç, 20 iş makinesi ve 949 personel, havadan ise 10 uçak ve 14 helikopter ile müdahale ediliyor.

Tahliyeler ve zarar gören varlıklar

Alevlerin yaklaştığı Akköprü, Sazak, Çayhisar ve Pınar mahallelerinde tedbir amaçlı olarak 230 ev boşaltıldı, 612 mahalle sakini güvenli bölgelere tahliye edildi. Bölgeden 1.027 küçükbaş ve 515 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı.

İlk belirlemelere göre yangında 2 depo ve 2 ahır zarar gördü, ayrıca 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Sağlık durumu ve bölgedeki görüntüler

Müdahale esnasında 20 kişinin yangından etkilendiği; bunlardan 19 kişinin tedavisinin ayakta yapıldığı, 1 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Köyceğiz Pınar Mahallesi'nde yanan alanlar Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi. Kayıtlarda, yangından zarar gören ormanlık alanların yeşilden siyaha döndüğü görülüyor.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

