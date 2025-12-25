Köyceğiz'de Regaip Kandili: Camiler Dualarla Doldu

Köyceğiz'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, “üç aylar”ın başlangıcını simgeleyen ve Ramazan ayının müjdecisi olan Regaip Kandili tüm camilerde yoğun katılımla kutlandı.

Kandil programları ve konuşmalar

Köyceğiz’de akşam namazının ardından Merkez Hacıbey Camii, Merkez Yunus Emre Camii ve Toparlar Merkez Camiinde İlçe Müftülüğünce özel kandil programları düzenlendi. Programlarda din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mevlidi şerif okundu.

İlahi, kaside ve tesbihat ile süren programlarda, Merkez Yunus Emre Camiinde İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Merkez Hacıbey Camiinde Vaiz Rauf Evleksiz ve Toparlar Camiinde Din Hizmetleri Uzmanı İbrahim Bölükbaşı vaaz-ü nasihatleriyle ve dualarıyla katılımcılara seslendi.

Toplumsal katılım

Programların ardından cami çıkışında hayırseverlerin ikramları sunuldu. 7’den 70’e her yaştan çocuk, genç, kadın ve erkek vatandaşlar camileri doldurarak yapılan dualara katıldı ve aminlerle duaya iştirak etti.

