Köyceğiz'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Köyceğiz'de Orman Yangını Söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen orman yangını, itfaiye ekiplerinin başarılı mücadelesi ile söndürüldü. Yangın sonucu 2 hektarlık bir orman alanı zarar gördü.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Otmanlar Mahallesi civarında çıkan yangının nedeni henüz tespit edilemedi. Yangın çıktığı sırada bölge yeşil örtüsü ile doluydu ve yangın, hızlı bir şekilde yayılarak tehdit oluşturdu.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak ve 2 helikopter, arazözler ile birlikte hemen harekete geçti. Hem havadan hem de karadan yapılan yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Zarar Gören Alan Hakkında

Yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yetkililer, ormanın yeniden rehabilite edilmesi için çalışmalara başlanacağını açıkladı.