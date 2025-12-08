DOLAR
Köyceğiz Sandras Dağı'na Yılın İlk Karı Yağdı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Sandras Dağı'na yılın ilk karı yağdı; bölge hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayıp Gökçeova Göleti'nde kış keyfi yaşandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:07
Hafta içi yağmurların ardından bölge beyaza büründü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde hafta içi etkili olan yağmurların ardından Sandras Dağında yılın ilk karı yağdı. Beyaza bürünen dağ, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Yılın ilk kar yağışı nedeniyle bölgeye özellikle Köyceğiz ve çevre ilçelerden yoğun ilgi oldu. Hafta sonunu doğada değerlendirmek isteyen çok sayıda kişi, araçlarıyla Sandras Dağı güzergahına çıkarak bölgede yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler Gökçeova Göleti çevresine ulaşarak karla kaplı doğanın tadını çıkardı; çocuklar kardan adam yaptı, kartopu oynadı ve birçok kişi bu anları fotoğraflayıp ölümsüzleştirdi.

Kamil Çetin adlı ziyaretçi, "Hafta içi yağmur etkili olmuştu. Sandras Dağı’na kar yağdığını duyduk. Eşimle birlikte erkenden yola çıktık. Gökçeova Göleti’ne geldiğimizde muhteşem manzarayla karşılaştık. Burası gerçekten çok güzel bir yer, kar görmek büyük keyif. İlçe merkezinde bahar havası yaşanırken Sandras Dağı’nda kışı yaşamak bizim için harika bir deneyim oldu" dedi.

