Köyceğiz'te Kar Keyfi: Kaymakam Mert Kumcu Gökçeova'da Vatandaşlarla Buluştu

Sandras Dağı Gökçeova'da kar sonrası güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlarla Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, bölgedeki kar keyfine sürpriz ziyarette bulundu.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 22:11
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 22:11
Köyceğiz'te Kar Keyfi: Kaymakam Mert Kumcu Gökçeova'da Vatandaşlarla Buluştu

Köyceğiz'te kar keyfi: Kaymakam Mert Kumcu vatandaşlarla buluştu

Sandras Dağı Gökçeova'da güneşli mola ve yoğun ilgi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Sandras Dağında etkili kar yağışı görüldü. Dün ilçe merkezi ve çevresinde etkili olan yağmur ve fırtına, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Bugün yağmur ve kar yağışının yerini güneşli, ılık bir hava almasıyla vatandaşlar soluğu Sandras Dağı Gökçeova mevkiinde aldı. Kar keyfi yapmak için bölgeye gelenler yoğunluk oluşturdu; çocuklar kar topu oynarken, aileler çay ve yemek hazırlığıyla meşgul oldu.

Gün boyu karın tadını çıkaran vatandaşların sürpriz konuğu ise Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu oldu. 4 mevsimin aynı anda yaşandığı yeryüzü cenneti Köyceğiz’in Ağla Yaylası Gökçeova mevkiinde vatandaşların arasına karışan Kaymakam Kumcu, yakınlarında görünce halkın sevincine ortak oldu.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, önümüzdeki günlerde yapılması planlanan "Köyceğiz Kar Festivali" için bölgede incelemelerde bulundu.

KÖYCEĞİZ KAYMAKAMI KUMCU, VATANDAŞLARIN KAR KEYFİNE ORTAK OLDU

KÖYCEĞİZ KAYMAKAMI KUMCU, VATANDAŞLARIN KAR KEYFİNE ORTAK OLDU

KÖYCEĞİZ KAYMAKAMI KUMCU, VATANDAŞLARIN KAR KEYFİNE ORTAK OLDU

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Domaniç’te Kocayayla Sucuk Festivali Coşkusu
2
Kayseri'de Din Görevlilerine Afet, Yangın ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
3
Kayseri'de Öğretmenlere Uygulamalı İnsülin ve Glukagon Eğitimi
4
Erdoğan: Eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Sergi Mekânı Olacak
5
ÇKS Kayıtları Sona Erdi: Kayseri'de Çiftçi Sayısında Azalma Yok
6
MSB: Yılın İlk Gününde Gök Vatan Semalarındaydık
7
Ankara'da Kar Sonrası Aşırı Soğuk: Hava Eksi 11 Derece

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları