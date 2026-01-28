Köyceğiz'te Kar Keyfi: Kaymakam Mert Kumcu Gökçeova'da Vatandaşlarla Buluştu

Köyceğiz'te kar keyfi: Kaymakam Mert Kumcu vatandaşlarla buluştu

Sandras Dağı Gökçeova'da güneşli mola ve yoğun ilgi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Sandras Dağında etkili kar yağışı görüldü. Dün ilçe merkezi ve çevresinde etkili olan yağmur ve fırtına, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Bugün yağmur ve kar yağışının yerini güneşli, ılık bir hava almasıyla vatandaşlar soluğu Sandras Dağı Gökçeova mevkiinde aldı. Kar keyfi yapmak için bölgeye gelenler yoğunluk oluşturdu; çocuklar kar topu oynarken, aileler çay ve yemek hazırlığıyla meşgul oldu.

Gün boyu karın tadını çıkaran vatandaşların sürpriz konuğu ise Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu oldu. 4 mevsimin aynı anda yaşandığı yeryüzü cenneti Köyceğiz’in Ağla Yaylası Gökçeova mevkiinde vatandaşların arasına karışan Kaymakam Kumcu, yakınlarında görünce halkın sevincine ortak oldu.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, önümüzdeki günlerde yapılması planlanan "Köyceğiz Kar Festivali" için bölgede incelemelerde bulundu.

