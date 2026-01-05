Kozan, Adana: Milyonluk Safkan İngiliz ve Arap Atlarının Üssü

Adana'nın Kozan ilçesi, yaklaşık 30 yıldır safkan İngiliz ve Arap atlarının yetiştirildiği, milyonluk tayların hazırlandığı bir merkez haline geldi. Bölgedeki çiftliklerde yetişen tayların en ucuzunun 1 milyon lira olduğu, üst sınırın ise bulunmadığı belirtiliyor.

Üretim ağı ve değerlenen taylar

At yetiştiriciliğinde Şanlıurfa ve Bursa'nın ardından öne çıkan Kozan'daki çiftlikler, at tutkunlarının yıllardır süren birikimiyle işletiliyor. Çiftlik sahiplerinden Ahmet Atakan İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu atların özellikleri safkan Arap ve İngiliz atı olmalarıdır. Bu bölgede 6’ya yakın çiftlik var ve çok değerli safkan atlar yetiştiriliyor. Çok değerli taylar hipodromlarda kendilerini ispatladı. Anneden doğan taylar kısa vadede yarışlarda başarı göstererek çok değerli hale geliyor. Türkiye Jokey Kulübü çok değerli alımlar yapıyor. Sahaya gidecek iyi bir tayın taban fiyatı 1 milyondan başlıyor, üst sınırı yok. Derece yapmış, kendini ispat etmiş bir tay çok daha değerli oluyor."

İklim avantajı ve yetiştirme süreci

Atakan, bölgenin iklim koşullarının yetiştiricilik için elverişli olduğunu vurguladı: "12 ay yeşil alan var ve at yetiştirme için çok uygun. Sıcaktan etkilenmeden yetiştiriyoruz. Atların doğum sancıları başladığında yaşanan duygu anlatılmaz, o mutluluk bambaşka. Önemli olan sağ salim doğmaları. Ondan sonraki süreç anne ve tay arasında gelişiyor. Kozan’da çok iyi taylar yetişti. Burada önemli üreticiler var. Çok değerli taylar yetiştiriyorlar ve hipodromlarda önemli başarılar elde ettiler. Bu bölgede 25-30 tay sahaya iniyor. Raci Atlı antrenörlüğünde, çok kıymetli bir ustayla sahaya hazırlanıyorlar."

Biniciliğe ilgi

Bölgede at çiftliklerini düzenli ziyaret eden ve ata spora, biniciliğe ilgi duyan Sümeyye Koç ise her hafta çiftliğe geldiğini belirterek atları çok sevdiğini kaydetti.

