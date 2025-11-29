Kozan’da 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Kozan'da Tırmıl mevkiinde saat 18.00'de meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı; yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 20:17
Kozan’da 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Kozan’da 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Tırmıl mevki — Saat 18.00

Adana'nın Kozan ilçesinde, Kozan-Adana karayolu Tırmıl mevkiinde saat 18.00 sularında üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Olayda, Kozan istikametinden Adana yönüne giden İ.G. idaresindeki 01 ACK 743 plakalı traktöre, arkasından gelen Ş.B. yönetimindeki 01 CD 96 plakalı otomobil çarptı.

Bu çarpışmanın ardından aynı istikamette ilerleyen İ.Y. idaresindeki 01 AJU 130 plakalı kamyon, kazaya karışan otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Ş.B. ile yanında bulunan yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE KAMYON, TRAKTÖR VE BİRİ DE OTOMOBİL OLMAK ÜZERE 3 ARACIN KARIŞTIĞI...

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE KAMYON, TRAKTÖR VE BİRİ DE OTOMOBİL OLMAK ÜZERE 3 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA İKİ KİŞİ YARALANDI.

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE KAMYON, TRAKTÖR VE BİRİ DE OTOMOBİL OLMAK ÜZERE 3 ARACIN KARIŞTIĞI...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Kuzenini Öldüren Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
2
Cizre'de 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu 'Ahlak' temasıyla sona erdi
3
Elazığ'da Motosiklet Pikaba Çarptı: Yakıt Deposu Delindi, Yol Kapandı
4
Amasya'da Motosiklet Havada Takla Attı: Sürücü Ayakkabılarını Giydi
5
İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı
6
Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
7
Filistin'den E1 Projesi'ne Acil Müdahale Çağrısı: İsrail Onayına Sert Tepki

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?