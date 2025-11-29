Kozan’da 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Tırmıl mevki — Saat 18.00

Adana'nın Kozan ilçesinde, Kozan-Adana karayolu Tırmıl mevkiinde saat 18.00 sularında üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Olayda, Kozan istikametinden Adana yönüne giden İ.G. idaresindeki 01 ACK 743 plakalı traktöre, arkasından gelen Ş.B. yönetimindeki 01 CD 96 plakalı otomobil çarptı.

Bu çarpışmanın ardından aynı istikamette ilerleyen İ.Y. idaresindeki 01 AJU 130 plakalı kamyon, kazaya karışan otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Ş.B. ile yanında bulunan yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE KAMYON, TRAKTÖR VE BİRİ DE OTOMOBİL OLMAK ÜZERE 3 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA İKİ KİŞİ YARALANDI.