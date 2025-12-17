DOLAR
Kozan'da Tehlikeli Sollama: 01 BAN 236 Plakalı Kamyon Kazaya Yol Açıyordu

Kozan Çulluuşağı Tersakan mevkiinde 01 BAN 236 plakalı kamyonun tehlikeli sollama manevrası, karşı şeritten gelen otomobilin yol dışına çıkmasına neden oldu; anlar kamerada.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:27
O anlar kamerada

Adana’nın Kozan ilçesinde, trafikte adeta nefesleri kesen bir an yaşandı. Olay, ilçeye bağlı Çulluuşağı Tersakan mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki 01 BAN 236 plakalı kamyon, önündeki başka bir kamyonu sollamaya çalıştı. Ancak hatalı sollama manevrası, karşı şeritten gelen otomobilin tehlikeli şekilde yol dışına çıkmasına yol açtı.

Yaşananlar, arkadan gelen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kısa sürede trafikte panik ve tepkiler dikkat çekti.

Trafikte korku dolu anlara neden olan kamyon sürücüsünün manevrası, çevredeki sürücüler ve sosyal medyada tepki topladı.

