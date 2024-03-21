Bist 100
9.140,7 2%
DOLAR
31,99 -1,27%
EURO
34,86 -1,62%
ALTIN
2.232,4 -1,33%

Kozan'da yoğun dolu yağışı trafiği felç etti

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan sağanak yağış ve dolu felaketi, kısa sürede hayatı felç etti.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 20:52
Kozan'da yoğun dolu yağışı trafiği felç etti

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından şiddetli dolu yağışı hayatı felç etti. hava-durumu

İlçede 10 dakika boyunca etkili olan yoğun dolu yağışı, trafikte aksamalara neden oldu. Kısa sürede yollar ve caddeler beyaza büründü.

Dolu yağışıyla birlikte sürücüler araçlarıyla pazar yerlerine sığınarak korunmaya çalıştı. Fındık büyüklüğündeki dolu taneleri, küçük çaplı maddi hasarlara yol açtı.

Meteoroloji yetkilileri, benzer durumların tekrarlanabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle ani gelişen sağanak yağışlar ve dolu yağışlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 1 Nisan'da müjde verilecek: Yüzde 25 fatura indirimine ek 1500 TL+1500 TL ikramiye ödenecek

Emekliye 1 Nisan'da müjde verilecek: Yüzde 25 fatura indirimine ek 1500 TL+1500 TL ikramiye ödenecek

Listedeki hastalıklardan biri bile varsa dikkat! Emeklilik için yıllarca beklemenize gerek yok

Listedeki hastalıklardan biri bile varsa dikkat! Emeklilik için yıllarca beklemenize gerek yok

İhale Yapı Kredi'de kaldı! 27.500 TL olan promosyonu 30.000 TL'ye çıkarttı

İhale Yapı Kredi'de kaldı! 27.500 TL olan promosyonu 30.000 TL'ye çıkarttı

Meclis onayı resmen geldi! 17 bin TL maaş alanlara 20.000 TL tek seferlik ödeme!

Meclis onayı resmen geldi! 17 bin TL maaş alanlara 20.000 TL tek seferlik ödeme!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
15 TL ödemekten kaçan 12.000 TL verecek! O tarihe kadar başvurmayan yandı
2
Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu
3
Tekirdağ’da korkunç kaza: Tır ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
4
Antalya’dan acı haber: Çıkan yangında 3 aylık bebek hayata veda etti
5
DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, Adana'da vatandaşları sandığa çağırdı
6
TBMM işçi alımı yapacak: İlanda 14 farklı branş yer alıyor
7
CHP’den İstanbul açıklaması: “Fark açılıyor”

Meclis onayı resmen geldi! 17 bin TL maaş alanlara 20.000 TL tek seferlik ödeme!

Listedeki hastalıklardan biri bile varsa dikkat! Emeklilik için yıllarca beklemenize gerek yok

Çayı dümdüz içenler üzülecek! İçine 3 adet atınca demliği bitirmek isteyeceksiniz

Kadınlara İŞKUR'dan okkalı destek! Koşullara uyana 25.000 TL para yardımı! İşte ayrıntılar

ŞOK'ta iPhone 15 satışı başlıyor! Bu fiyata herkes sabah saatlerinde kuyruğa girecek!

Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor

İhale Yapı Kredi'de kaldı! 27.500 TL olan promosyonu 30.000 TL'ye çıkarttı

Yarım gün çalışan ayda 18.000 TL alıyor! Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek

SGK destek kasasını açtı! O kişilere geriye dönük 150.000 TL toplu para ödenecek

Emekliye 1 Nisan'da müjde verilecek: Yüzde 25 fatura indirimine ek 1500 TL+1500 TL ikramiye ödenecek

Özel bankalardan 130.000 TL kredi kampanyası çıktı! Borçları sıfıra indiren düşük faizli kredi

Senede 3 kere 3 bin TL destek çeki! Son dakika ikramiye gelişmesi açıklandı