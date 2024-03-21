Kozan'da yoğun dolu yağışı trafiği felç etti

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından şiddetli dolu yağışı hayatı felç etti.

İlçede 10 dakika boyunca etkili olan yoğun dolu yağışı, trafikte aksamalara neden oldu. Kısa sürede yollar ve caddeler beyaza büründü.

Dolu yağışıyla birlikte sürücüler araçlarıyla pazar yerlerine sığınarak korunmaya çalıştı. Fındık büyüklüğündeki dolu taneleri, küçük çaplı maddi hasarlara yol açtı.



Meteoroloji yetkilileri, benzer durumların tekrarlanabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle ani gelişen sağanak yağışlar ve dolu yağışlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi

