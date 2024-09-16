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Kozcağız Barajı Su Tutma Töreni

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Kozcağız Barajı su tutma töreninde Türkiye'nin su projelerini anlattı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:26
Kozcağız Barajı Su Tutma Töreni

Kozcağız Barajı Su Tutma Töreni Gerçekleşti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bartın'da tamamlanan Kozcağız Barajı'nın su tutma törenine katıldı. Törende konuşan Gizligider, Türkiye'nin su projelerinin kapsamını ortaya koydu.

Su Projelerinde Tarihi Başarılar

Gizligider, "Su ve su alanında 10 bini aşkın proje tamamlandı. Yani inşası tamamlandı ve bu projeler halka hizmet vermeye başladı. Toplamda 1744 baraj ve gölet inşasını bitirdik. Bu gerçekten tarihi bir başarıdır," dedi.

Su İhtiyacına Dikkat Çekildi

Son 5 yılda hem dünya genelinde hem de Türkiye'de su ihtiyacının hızla arttığını ifade eden Gizligider, 2030 yılında Türkiye'nin nüfusunun yüzde 10 artacağını, mevcut su potansiyelinin ise yüzde 20 azalacağını belirtti. Gizligider, bunun için çeşitli mühendislik çözümlerini bir araya getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Kozcağız Barajı'nın Önemi

Kozcağız Barajı'nın 21 milyon metrekare tarım alanını sulama kapasitesine sahip olduğunu belirten Gizligider, "Bu baraj, çiftçilerimizin gelirinde önemli artışlar sağlayacak. Hesaplamalarımıza göre suyun etkin kullanımı ile verim en az 4 kat artacak," şeklinde konuştu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü'nden Bilgiler

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, barajın maliyetinin 1 milyar 820 milyon lira olduğunu ve tarım arazileri ile vatandaşların taşkınlardan korunmasını hedeflediğini açıkladı. Barajın toplam depolama kapasitesi ise 46 milyon metreküptür.

İstikrar ve Güven Vurgusu

Son olarak, Gizligider, hükümetin bu projeleri hayata geçirebilmesi için milletin güveninin ve istikrarın önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Törenden sonra Gizligider, DSİ Genel Müdürlüğünce yürütülen yatırımlar hakkında bilgi aldı ve Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile diğer il yetkilileri ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bartın'da Kozcağız Barajı’nın su tutma...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bartın'da Kozcağız Barajı’nın su tutma törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bartın'da Kozcağız Barajı’nın su tutma...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bartın'da Kozcağız Barajı’nın su tutma törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bartın'da Kozcağız Barajı’nın su tutma...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bartın'da Kozcağız Barajı’nın su tutma törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bartın'da Kozcağız Barajı’nın su tutma...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bartın'da Kozcağız Barajı’nın su tutma törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bartın'da Kozcağız Barajı’nın su tutma...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bartın'da Kozcağız Barajı’nın su tutma törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bartın'da Kozcağız Barajı’nın su tutma...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bartın'da Kozcağız Barajı’nın su tutma törenine katıldı.

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