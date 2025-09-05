KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitelerinden KPSS'li Sözleşmeli Personel Alımı

Kamu personeli olma hedefi taşıyan adaylar için önemli bir gelişme yaşandı. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi, farklı usul ve koşullarla yüzlerce sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlanlar, 2024 KPSS puanıyla doğrudan atama imkânı ve bilişim alanında bazı pozisyonlarda brüt ücret tavanının 2, 3 ve 4 katına kadar çıkabilmesi nedeniyle dikkat çekiyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi — Mülakatsız, Sadece KPSS

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir merkez ve Selçuk, Kiraz, Seferihisar gibi ilçelerde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Alımlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek ve mülakat veya yazılı sınav olmaksızın 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak.

Adaylarda aranan başlıca şartlar şunlardır:

KPSS Şartı: Lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden yeterli puana sahip olmak.

Genel Şartlar: 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımak ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Çalışma Koşulları: İzmir merkez ve ilgili ilçelerde görevlendirilecek adayların, vardiyalı ve gece nöbeti dahil esnek çalışma saatlerine uyum sağlaması bekleniyor.

Dokuz Eylül tam zamanlı istihdam için Kıdemli Web Yazılım Uzmanı, Ağ Uzmanı ve Web Yazılım Uzmanı pozisyonlarında bilişim personeli alacak. İlanın en önemli özelliklerinden biri, pozisyona göre sözleşme ücret tavanının 2, 3 ve hatta 4 katına kadar çıkabilmesidir.

Başvuru Süreci (Dokuz Eylül)

Başvurular: 25 Ağustos 2025 tarihinde başladı. Başvuru son tarihi 9 Eylül 2025, saat 17:00 olarak belirlendi. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden "Dokuz Eylül Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik olarak yapmalıdır. Posta veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Mersin Üniversitesi — KPSS ve YDS Ağırlıklı Değerlendirme

Mersin Üniversitesi ise adayları daha kapsamlı bir değerlendirme sürecine tabi tutuyor. Adayların sıralaması, 2024 KPSS puanının %70'i ile İngilizce YDS puanının %30'u esas alınarak yapılacak. Bu sıralamaya göre her pozisyon için en yüksek puanlı 10 aday, yazılı ve uygulamalı sınava davet edilecek. Nihai başarı puanı ise yazılı sınav %30, uygulamalı sınav %70 oranında belirlenecek.

Mersin Üniversitesinin adaylarda aradığı özel şartlar arasında 45 yaşından gün almamış olmak, en az 3 ila 5 yıl mesleki tecrübe, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek ve takım çalışmasına yatkınlık yer alıyor.