KPSS Maratonu 7 Eylül'de Başlıyor: Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Sınavları

KPSS maratonu 7 Eylül'de başlıyor

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Eylül Pazar günü düzenlenecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile başlayacak.

Sınavın formatı ve saatleri

ÖSYM'nin açıklamasına göre Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 120 sorudan oluşacak ve adaylara 130 dakika süre verilecek. Sınav 10.15'te başlayacak; adaylar 10.00'dan sonra binalara alınmayacak ve sınav 12.25'te sona erecek.

Alan Bilgisi Sınavları takvimi

Alan Bilgisi Sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde, üç oturum halinde gerçekleştirilecek. 13 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak birinci oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanları yer alacak. İkinci oturum, aynı gün saat 14.45'te başlayacak ve Hukuk, İktisat ile Maliye alanlarında uygulanacak. Üçüncü oturum ise 14 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve İşletme, Muhasebe ile İstatistik alanlarını kapsayacak.

Başvuru ve katılım bilgileri

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun 81 il ve Lefkoşa'da, 135 sınav merkezinde yapılacağını bildirdi. Bu oturuma 402 bin 105 aday başvurdu; adayların 223 bin 757'sini kadın, 178 bin 348'ini erkek adaylar oluşturuyor.

Ersoy, 'Sınava 936 engelli aday katılacak ve engelli adaylardan ek süre kullanması uygun görülenler 30 dakika ilave süre kullanabilecekler. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 2 bin 330 aday bu haktan yararlandı.' ifadelerini kullandı.

Sınav içeriği ve güvenlik önlemleri

ÖSYM Başkanı ayrıca sınavın 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür olmak üzere toplam 120 sorudan oluştuğunu; Genel Yetenek kısmının sözel ve sayısal bölümlerden, Genel Kültür kısmının ise tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ve Türkiye ile dünya gündemine ilişkin konulardan oluştuğunu hatırlattı.

Uygulamanın 1040 binada toplam 17 bin 41 salonda gerçekleştirileceğini belirten Ersoy, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda görev yapacak personel sayısının 54 bin 168 olduğunu açıkladı. Sınavın güvenliği için kapsamlı önlemler alındığını, görevli eğitimlerinin tamamlandığını ve uygulama bölgelerindeki koordinatörlerle sürekli temasın sağlanacağını vurguladı. Güvenlik amacıyla sahada 5 bin 769 emniyet görevlisi yer alacak. Ayrıca nüfus cüzdanı bulunmayan ya da nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağı bildirildi.

Ersoy, 'KPSS'ye katılacak tüm adaylara başarılar dilerim.' diyerek sözlerini sonlandırdı.