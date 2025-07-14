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KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İŞKUR, KPSS şartı aramadan 100 binden fazla personel alımı yapacağını duyurdu. Tüm Türkiye'yi kapsayan bir istihdam hamlesi başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 11:28
KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

KPSS İle İlgili Dertlere Son: 100 Binden Fazla Kamu İstihdamı

Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) iş arayanlar için sevindirici bir haber geldi. Tüm Türkiye genelinde 81 ilde kapsamlı bir istihdam hamlesi başlatıldı. Kamuda ve özel sektörde gerçekleşecek alımlar için KPSS şartı aranmaksızın 100 binden fazla personel alımı yapılacağı belirtildi.

İŞKUR Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapacak?

İŞKUR'un güncel ilan portalında yayımlanan on binlerce iş ilanı, geniş bir alanda işveren taleplerini karşılamayı hedefliyor. Vasıflı veya vasıfsız, tecrübeli ya da tecrübesiz birçok adayın kendine uygun bir pozisyon bulabilmesi için fırsatlar sunuluyor. İşte en çok talep gören pozisyonlardan bazıları:

  • Temizlik Görevlisi: Her sektörde ofisten fabrikaya kadar büyük bir ihtiyaç söz konusu.
  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı/Silahsız): Artan güvenlik ihtiyacı birçok alanda özel güvenlik görevlisi talebini artırdı.
  • Şoför (Makam, Yük, Servis): Lojistik sektöründe büyük bir açık var.
  • Aşçı ve Aşçı Yardımcısı: Otel ve restoranlar için binlerce aşçı aranıyor.
  • Garson (Servis Elemanı): Turizm sezonu ile birlikte servis elemanı ihtiyacı artmış durumda.
  • Büro Memuru ve Sekreter: Şirketlerin idari işlerini destekleyecek pozisyonlar aranmaktadır.
  • Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: Bankacılık ve telekomünikasyon sektörlerinde yoğun bir talep mevcut.
  • Muhasebe Personeli: Ön muhasebe ve genel muhasebe alanlarında yetkin personel aranıyor.

İstanbul Öne Çıkıyor

İstanbul, 100 binden fazla personel alımının büyük bir kısmını üstlenecek. Megakentteki firmalar, temizlik görevlisinden üst düzey yönetici asistanına kadar çeşitli pozisyonlar için eleman arayışında. Diğer yandan, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirlerde de önemli istihdam fırsatları mevcut.

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