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Kral ve Prens, Kraliyet Mülkleriyle Milyonlar Kazanıyor

Kral Charles ve Prens William, kamuya kiraladıkları mülklerden milyonlarca sterlin gelir elde ediyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 17:10
Kral ve Prens, Kraliyet Mülkleriyle Milyonlar Kazanıyor

Kral ve Galler Prensi’nin Ekonomik Faaliyetleri

İngiltere'de yayınlanan bir belgesel, Kral Charles ve Galler Prensi William’ın şahsi mülklerini, kamu kuruluşlarına kiralayarak önemli bir gelir elde ettiğini ortaya koydu.

Belgesel Hakkında

Channel 4 ve Sunday Times’ın iş birliğiyle hazırlanan "Kral, Prens ve Gizli Milyonları" belgeseli, Cornwall ve Lancaster dükalıkları üzerinden gelir elde eden Kral ve Prens'in ekonomik aktivitelerine odaklandı.

Dükalıkların Ekonomik Rolü

Belgesele göre, bu iki dükalık, sadece Kraliyet ailesinin gereksinimlerini karşılamakla kalmayıp, olağanüstü gelir yaratıyor. İki dükalıkta bulunan 5,400’den fazla taşınmaz, çeşitli kamu kurumlarına kiralanıyor.

Ulusal Sağlık Sistemi ile Anlaşmalar

Kovid-19 pandemisi sonrası finansal zorluklarla mücadele eden Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) dahil birçok kurum, bu mülklerden yararlanıyor. Örneğin, Londra’daki Guy's and St Thomas Hastanesi, elektrikli ambulansları için Lancaster Dükalığı’ndaki bir depoda 15 yıllık kira bedeli olarak 11,4 milyon sterlin ödedi.

Enerji ve Diğer Gelirler

Kral’a ait olan Lancaster Dükalığı, enerji kabloları üzerinden 28 milyon sterlin gelir sağlıyor. Cornwall Dükalığı ise Dartmoor Cezaevi için Adalet Bakanlığı ile 37 milyon sterlin tutarında bir anlaşma imzaladı.

Hayır Kurumlarına Destek

Cornwall Dükalığı, kanser araştırmalarına katkıda bulunan Marie Curie ve Macmillan vakıflarına da destek vermekte, bu vakıflara ait yerleri kiralamaktadır. Ayrıca, Kraliyet Deniz Kuvvetleri için de 1 milyon sterlin, itfaiye istasyonu ve 6 devlet okulundan 1,2 milyon sterlin kira geliri elde etmektedir.

Dükalıklardan Gelen Açıklamalar

İki dükalık, Kral ve Galler Prensi'nin gönüllü olarak bazı vergileri ödediğini ve taşınmazlar ile ilgili yasalara uygun hareket ettiklerini vurguladı. Özellikle konutlarda yenilemeler yapılarak, yasal uygunluk sağlanmaktadır.

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