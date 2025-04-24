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Kraliyet Prensesi Anne'den Çanakkale Savaşları'nın 110. Yıldönümü Töreninde Anlamlı Mesajlar

Prenses Anne, Çanakkale Savaşları'nın 110. yılı töreninde savaşanları onurlandırarak geleceğe umut dolu bir mesaj verdi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 12:48
Kraliyet Prensesi Anne'den Çanakkale Savaşları'nın 110. Yıldönümü Töreninde Anlamlı Mesajlar

Prenses Anne, Çanakkale Savaşları'nın Anısına Konuştu

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla düzenlenen törende önemli mesajlar verdi. Prenses, "Geçmişte aldığımız derslerle birlikte bu anma bayrağını gelecek nesillere aktarma görevimiz var. Hep birlikte savaşanları onurlandırmalı ve gelecekte savaşmaya daha az ihtiyaç duyulacak daha iyi bir dünya için çaba göstermeliyiz," dedi.

Törene Katılım ve Minnet

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı etkinliği, Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkenin temsilcilerinin katılımıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirildi. Törende, İtilaf Devletleri adına konuşan Prenses Anne, Türk halkına sıcak ve nazik karşılama için teşekkürlerini sundu.

Savaşın Acıları ve Hatıralar

Prenses Anne, Çanakkale Savaşı sırasında hayatını kaybedenleri anarken, savaşta yaralanan gazilerin zamanla hayatını kaybettiğini belirtti. "Onların hatıralarının solmamasını sağlamak herkesin ortak sorumluluğudur," diyerek, Gelibolu'daki savaşta tüm tarafların yaşadığı acı, kayıp ve ızdırabın hayal bile edilemeyecek boyutlarda olduğunu vurguladı.

Geleceğe Umut Taşıyan Mesajlar

Prenses Anne, İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu (CWGC) Başkanı olarak Türk dostlarıyla birlikte yürütülen çalışmaların önemine değinerek, "Şehitlerin anısını yaşatmak için yapılan çalışmaları takdirle karşılıyorum. Geçmişte aldığımız derslerle birlikte bu anma bayrağını gelecek nesillere aktarma görevimiz var" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk ve Kalıcı Dostluk Mesajı

Prenses Anne, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cephedeki kahramanlığını da dile getirerek, "Buradaki deneyimi onu hem askeri bir lider hem de bir devlet adamı olarak şekillendirmiştir," dedi. Atatürk'ün Anzak askerlerine yönelik yazdığı mektuptaki anlamlı sözleri hatırlatan Prenses, "Bu topraklarda yaşanan çetin savaşların yerini kalıcı dostluklara ve güçlü ittifaklara bırakmasını sağlayan bu sözleri geleceğe taşımalıyız," diye ekledi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yılı dolayısıyla Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülke...

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yılı dolayısıyla Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülke temsilcilerinin katılımıyla Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yılı dolayısıyla Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülke...

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yılı dolayısıyla Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülke temsilcilerinin katılımıyla Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi.

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