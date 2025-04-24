Kraliyet Prensesi Anne, Seddülbahir Kalesi'ni Ziyaret Etti

Kraliyet Prensesi Anne, Seddülbahir Kalesi'nde

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Savaşları'nın anısını yaşatmak amacıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki tarihi Seddülbahir Kalesi'ni ziyaret etti. Bu önemli ziyaret, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl törenleri çerçevesinde düzenlendi.

Kale Ziyareti ve Restorasyon Süreci

Prenses Anne, kale içerisinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı ve ardından kalede bulunan müzeyi gezdi. Ziyaret sırasında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu (CWGC) ekibi ile tanıştı.

Vefa Anısına Plaket Taktimi

Ziyaret anısına plaket takdimi gerçekleştirildi ve Prenses Anne, Seddülbahir Köyü sakinleri ile Halk Eğitim Merkezi kursiyerleriyle bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşma, yerel halkla etkileşim sağlamak açısından önemli bir fırsat sunmuş oldu.

Önemli İsimler Yanında

Prenses Anne'ye ziyareti sırasında eşi Sir Timothy James Hamilton Laurence, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti. Bu noktada, uluslararası işbirliğinin ve tarihi mirasa verilen önemin altı çizildi.

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi'ni ziyaret etti. Eşi Sir Timothy James Hamilton Laurence ile gerçekleştirdiği ziyarette Prenses Anne'ye, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti.

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi'ni ziyaret etti. Eşi Sir Timothy James Hamilton Laurence ile gerçekleştirdiği ziyarette Prenses Anne'ye, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti.