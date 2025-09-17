Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB kararları sonrası kredi kartı akdi faizinde indirim beklentisi güçlendi; bankaların uygulamasıyla Ekim ayı ortasından itibaren daha düşük oranlar görülebilir.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 10:25
Kredi Kartı Faizlerinde Yeni Dalga Kapıda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde yaptığı indirim, piyasalarda domino etkisi yaratarak mevduat ve kredi faizlerinde aşağı yönlü hareket başlattı. Bu gelişmelerin odağı şimdi, milyonlarca vatandaşın kullandığı kredi kartı faizlerine kaydı.

Ekonomi çevreleri ve uzmanlar, kredi kartı akdi faiz oranlarında yeni bir indirim dalgasının gündemde olduğunu belirtiyor; asıl soru bu indirimin ne zaman ve nasıl hesaplara yansıyacağı.

Yeni Kredi Kartı Faiz Oranı Ne Olacak?

Piyasalarda öne çıkan senaryoya göre, daha önce yüzde 4,25 seviyesinden yüzde 4'e çekilen kredi kartı akdi faiz oranının, yeni bir adımla yüzde 3,75 seviyesine indirilebileceği konuşuluyor. Rakamlar küçük görünse de, özellikle asgari ödeme yapan milyonlar için aylık bütçede hissedilir bir rahatlama sağlayabilir.

Kredi Kartı Faizi Hesaplaması

Olası indirimin somut etkisi şu örnekle açıklanıyor: 60.000 TL kredi kartı borcu bulunan bir vatandaş, asgari ödemesini yaptıktan sonra kalan borç bakiyesine mevcut yüzde 4 faiz üzerinden aylık yaklaşık 1.440 TL faiz ödüyor. Beklenen indirim gerçekleşip oran yüzde 3,75'e düşerse, aynı borç için aylık faiz 1.350 TL'ye gerileyecek. Bu da her ay vatandaşın cebinde 90 TL kalması, yıllık bazda ise 1.000 TL'yi aşan bir tasarruf anlamına geliyor.

İndirim Ne Zaman Hesaplara Yansıyacak?

Merkez Bankası kararları ve referans oranların belirlenmesinin ardından uygulama yetkisi bankalara geçiyor. Bankacılık uzmanları, faiz oranı değişikliklerinin sisteme entegrasyonu ve müşteri ekstrelerine yansımasının genellikle 1 ila 4 hafta sürdüğünü vurguluyor. Bu çerçevede, resmi bir duyuru yapılması halinde kredi kartı kullanıcılarının Ekim ayının ortalarından itibaren ekstrelerinde daha düşük faiz oranlarını görmeye başlaması bekleniyor.

Not: Kesin uygulama takvimi ve oran değişiklikleri bankaların resmi açıklamalarıyla netleşecektir; kullanıcıların bankalarının duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

