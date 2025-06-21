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Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

BDDK, kredi kartı taksit sayısını 6 aya çıkararak kullanıcıların yüzünü güldürecek yeni düzenlemelere hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 11:26
Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

Kredi Kartı Sahiplerine Müjde: Taksit Sayısı Artıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı kullanıcılarına yönelik önemli düzenlemeler için harekete geçti. Geçtiğimiz aylarda kredi kartı nakit avans kullanımında taksit süresi 3 aya düşürülmüş, bu durum kullanıcılar üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştı. Ancak yeni alınacak kararlarla birlikte, kullanıcıların taksit süresinin 6 aya çıkarılacağı iddiaları gündemde.

Kredi Kartı Nakit Avans Limitleri Artıyor

Milyonlarca vatandaş için önemli değişiklikler bekleniyor. Yeni düzenlemeler kapsamında, kredi kartı nakit avans limitlerinin de artması bekleniyor. Önceki sistemde 25.000 TL ile sınırlı olan bireysel kredi kartı nakit avans limitinin, BDDK'nın üzerinde çalıştığı yeni taslak ile 50.000 TL'ye çıkacağı belirtiliyor.

Vade Süresinin Uzatılması

 

Mevcut durumda 3 ay ile sınırlı olan vade süresi, kullanıcılar tarafından yetersiz bulunuyordu. Bu durum, başta ani sağlık harcamaları gibi acil ihtiyaçlar için zorlayıcı bir durum yaratıyordu. BDDK'nın yeni düzenlemesiyle birlikte bu süreyi 6 ay olarak belirlemesi bekleniyor. Böylece, yüksek meblağlı nakit ihtiyaçları olan vatandaşlar, geri ödemelerini daha rahat ve yönetilebilir aylık taksitlerle gerçekleştirebilecek.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Yeni düzenlemelerin ne zaman resmiyet kazanacağı ise merak ediliyor. BDDK'nın çalışmaları tamamlayarak resmi bir duyuru yapmasının ardından, bankacılık sektörü hızla adımlar atacak. Resmi açıklamaların ardından bankalar, kullanıcılarını mobil bankacılık uygulamaları, SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirecek.

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