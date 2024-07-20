Kredi kartınız varsa adınız bu listede olabilir! Milyonlarca kişi tir tir titreyecek

Kredi kartı sayısı giderek arttıkça borç tahsilatı nedeniyle dava açılan kişi sayısı da artıyor. Mayıs 2024 sonundan itibaren Türkiye'de 123 milyon 108 bin 158 adet kredi kartı bulunuyor. Aynı dönem içinde kredi kartı borcu nedeniyle hakkında dava açılanların sayısı da 519 bine ulaştı. Artan verilere göre yapılan hesaplamalara göre, verilen her 82 yeni kredi kartına karşılık açılan dava sayısı bir kişi artıyor.

TBB Risk Merkezi'nin mayıs ayı raporunda ise, bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal işlem gören kişi sayısında yüzde 66 artış yaşandı. Ocak ayından mayıs ayına kadar 531.000 kişi kredi kartı borcu nedeniyle yasal işlemle karşı karşıya kaldı. Geçen yıl 319.000 kişi adalet önüne çıkarıldı. Ocak-Mayıs 2024 arasında bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal işlem gören kişi sayısı geçen yıla göre %39 artarak 750.000 kişiye ulaştı.





Kredi kartı sayısı %15 artış gösterdi!

Aynı dönemde Türkiye'de toplam kredi kartı sayısı ise %15 arttı. BKM'nin verilerine göre Mayıs sonundan itibaren Türkiye'de toplamda 123 milyon 108 bin 158 kredi kartı bulunmakta. Geçen yılın aynı dönemi içinde 07 milyon 84 bin 440 adet kredi kartı mevcut. Ocak-Mayıs arası dönemde ise kredi kartıyla yapılan nakit çekme işlemleri de dahil olmak üzere toplam işlem tutarı 4 milyar 940 milyar 474 milyona ulaştı.