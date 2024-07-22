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Kremlin'den Zelenskiy Açıklamalarına Yorum

Kremlin, Zelenskiy'nin müzakere olasılığıyla ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:53
Kremlin'den Zelenskiy Açıklamalarına Yorum

Kremlin'den Zelenskiy'nin Müzakere Açıklamalarına Yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya ile müzakerelere dair yaptığı açıklamaların, müzakereleri tamamen reddetmekten daha olumlu bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Müzakere Olgusunu Değerlendiren Peskov

Peskov, gazetecilere verdiği demeçte, Zelenskiy'nin bir İngiliz televizyonuna yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, "Bu, elbetteki mevcut durumu dikkate alırsak, Rusya ile her türlü diyalogun dışlandığı bir tutumdan daha isabetlidir. Diyalogdan bahsetmek, tamamen savaşma niyetinde olduğunu ifade etmekten daha doğrudur" şeklinde ifadelerde bulundu.

Zelenskiy'nin Açıklamaları Üzerine Belirsizlik

Zelenskiy'nin müzakere önerisinin arka planındaki somut durum hakkında yeterli bilgi olmadığını belirten Peskov, "Eğer bu konuşmalar ciddi ise, o zaman bu konuda kesin bir yargıya varmak zor. Somut adımların ortaya çıkmasını beklememiz gerekiyor" dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya Desteği ve Biden'ın Kararı

Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından, mevcut yönetime dair öngörüde bulunarak, "ABD'nin, Avrupa'ya mali yük getirerek Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini düşünüyorum" dedi. Ayrıca, Biden’ın bu kararıyla Kremlin’de bir sürpriz yaşanmadığını vurguladı.

Kremlin'in Temkinli Tavrı

Peskov, Biden’ın seçim kararının, Amerikalı seçmenlerin meselesi olduğunu belirterek, "ABD içindeki gelişmeler bizim için ikinci planda" ifadesini kullandı. Ayrıca, Kamala Harris'in potansiyel başkan adaylığı hakkında değerlendirmelerde bulunurken, "Mevcut ilişkilerimize katkısı henüz gözlemlenemedi" dedi.

Rusya-ABD İlişkileri Üzerine

Rusya-ABD ilişkilerinin en kötü dönemini yaşadığına değinen Peskov, bu durumun geleceği hakkında kaygı taşıdığını sözlerine ekledi.

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