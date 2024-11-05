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Kremlin, Moldova Seçimlerini Eleştirdi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Moldova'daki cumhurbaşkanı seçiminin adil olmadığını savundu.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 14:59
Kremlin, Moldova Seçimlerini Eleştirdi

Kremlin'den Moldova Seçimlerine Sert Tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moldova'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin demokratik ve adil olmadığını ifade etti. Peskov, bu durumu Avrupa ülkelerinde çalışan Moldova vatandaşlarının oy kullanma imkanına sahip olmamasıyla ilişkilendirdi.

Açıklamalar Moskova'da Yapıldı

Peskov, başkent Moskova‘da gazetecilere yaptığı açıklamada, Moldova içindeki pek çok vatandaşın mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu için oy vermediğini ve toplumun bölünmüş olduğunun altını çizdi. "Moldova sınırları içerisinde yaşayan ve bağımsızlık ilan eden Transdinyester bölgesindeki vatandaşlar da oy kullanamadı" diyen Peskov, bu durumun seçim sonuçlarına etkisinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Seçimlerin Meşruiyeti Sorgulandı

Peskov, "Avrupa'da çalışan Moldova vatandaşlarının aksine, ülkedeki halkın çoğunluğu oyunu kullanamadı. Bu da seçim sonucunu etkiledi. Dolayısıyla bu seçimlerin temiz olduğu söylenemez. Seçim, demokrasi anlayışından uzaktı ve çeşitli manipülasyonlar içeriyordu." ifadelerini kullandı.

Moldova-Rusya İlişkileri

Ayrıca, Moldova yönetiminin Rusya ile iyi komşuluk ilişkileri kurmak istemediğini söyleyen Peskov, bu siyasetle devam edeceklerini belirtti. "Moldova-Rusya ilişkilerinin geleceği konusunda iyimser bir bakış açısına sahip değiliz," dedi.

Ukrayna Meselesi ve Küresel Dinamikler

Peskov, Kiev ve Avrupa'nın, Ukrayna meselesini uluslararası bir platforma taşımaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Kuzey Kore askerlerinin Rus ordusu yanında savaşa katılacağına dair iddialar hakkında ise bu tarz haberlerin güvenilir olmadığını ifade etti.

Seçimin Sonuçları

Moldova'da 3 Kasım tarihinde düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde, Batı yanlısı mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu %55,33 oy alarak yeniden seçildi. Sandu'nun rakibi olan Rusya yanlısı Sosyalistler Partisi adayı Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo ise %44,67 oyla seçimi kaybetti.

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