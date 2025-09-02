DOLAR
Kremlin: Rusya-ABD dışişleri bakanlıkları arasında yeni istişare turu planlanıyor

Kremlin Danışmanı Yuriy Uşakov, Moskova ile Washington arasında dışişleri bakanlıkları aracılığıyla yeni bir istişare turu planlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:35
Kremlin: Yeni Rusya-ABD istişare turu planlanıyor

Uşakov, temasların yeniden gündemde olduğunu bildirdi

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Moskova ve Washington yönetimlerinin dışişleri bakanlıkları aracılığıyla yeni bir istişare turu planladığını açıkladı.

Uşakov, Rus Perviy Kanala yaptığı açıklamada, iki ülke arasında temasların sürdürülmesine yönelik yeni planlar bulunduğunu söyledi. Uşakov, “Şimdi dışişleri bakanlıkları arasında yeni bir istişare turu planlanıyor.” diye konuştu.

Ayrıca Uşakov, iki ülke arasında çözülmemiş birçok sorun bulunduğunu ifade etti.

Bilindiği gibi, Rus-Amerikan istişarelerinin ilk turu şubat ayı sonunda, ikinci turu ise nisanda İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Ancak Haziranda ABD, büyükelçiliklerin çalışmalarının normalleştirilmesi konusundaki Rusya ile yürüttüğü istişareleri iptal etmişti.

